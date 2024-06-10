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Dünya Yüce Allah'ın adaletiyle tanıştı ama ölürken! Katil İsrail askeri intihar etti
Dünya

Yüce Allah'ın adaletiyle tanıştı ama ölürken! Katil İsrail askeri intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-06-10 22:18:00 - 2024-06-10 22:43:42
Yüce Allah'ın adaletiyle tanıştı ama ölürken! Katil İsrail askeri intihar etti

Siyonist İsrail'in askeri Eliran Mizrahi, Gazze'den döndükten sonra ağır depresyon yaşayarak intihar etti.

Yaşanan olayı İsrail medyası aktardı.

Eliran Mizrahi adlı siyonist İsrail askeri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan döndükten sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendisini öldürdü.

Mizrahi, Gazzelilerin evlerini müzik eşliğinde buldozerle yıktığı görüntüleri ve Gazze'de işlediği savaş suçlarını sosyal medya hesabından paylaşması ile biliniyordu.


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