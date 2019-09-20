YTB'nin 8'inci dönem 'Türkiye Stajları' sertifika töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan genç vatandaşlara yönelik düzenlenen "Türkiye Stajları" programının 8'inci dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, gençlere YTB'nin çalışmalarını anlattı.

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar, akraba topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanı bulunduğunu belirten Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara ayrı önem verdiklerini söyledi.

Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kurulduğunu hatırlatarak, "Sizlerin dedeleri 1960'lı ve 1970'li yıllarda Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere gidip oraların ekonomisine de katıda bulundular. Sizler ise bugün o ülkelerde eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir bakıma Türkiye'nin oralardaki temsilcisi olarak varlığınızı sürdürüyorsunuz. Bu noktada sizlerin kendi aranızdaki ilişkileriniz ve Türkiye ile olan bağlarınız çok kıymetli." diye konuştu.

"Türkiye fiziki sınırlarının ötesinde"

YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin fiziki sınırlarının ötesinde çok geniş medeniyet değerlerine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Balkanlarda, Kafkaslarda ve diğer yerlerde soydaş ve akraba topluluklarımız var. Bugün dünya görmezden gelirken Türkiye, çeşitli nedenlerden dolayı mağdur ve mazlum duruma düşmüş milyonlara destek oluyor; dünyanın birçok noktasına yardımlar götürüyor." ifadesini kullandı.

Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların ikame ettikleri ülkelerde topluma aktif şekilde katılmaları ve Türkiye ile olan bağlarının güçlenmesi için çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"YTB'nin asli görevlerinden biri Avrupa'da yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda gençlere yönelik programları çok önemsiyoruz. Sizler çok şanlı bir nesilsiniz. Bir defa çok iyi eğitim alıyorsunuz, iyi üniversitelerde okuyorsunuz. YTB'nin de gençlere yönelik birçok programı var. Genç Liderler, İnsan Hakları Eğitimleri, Gençlik Kampları, Gençlik Köprüleri, Gençlik Akademileri gibi gençlere yönelik birçok programı hayata geçiriyoruz. Bunların sayısını da arttıracağız. Bizim sizden ricamız ülkelerinize gittiğinizde kendi aranızdaki iletişimi devam ettirin ve Türkiye ile olan bağlarınızı koparmayın."

Türkiye ile bağları güçlendirmeyi amaçlıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç vatandaşlar, bir ay boyunca Türkiye'nin çeşitli kamu kurumlarında staj yapma imkanı buldu.

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve kamu kurumlarını yakından tanımaları amacıyla dünyanın dört bir yanından 50 öğrenci çeşitli kurumlarda bir ay boyunca staj yaptı.

Gençler, gezi programlarıyla Türkiye'nin tarihi ve kültürel miraslarını da yerinde keşfetti.