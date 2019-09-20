0553 313 94 23

YTB'nin 8'inci dönem 'Türkiye Stajları' sertifika töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Türkiye Stajları" programının 8'inci döneminin sertifika töreni yapıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 15:17
YTB'nin 8'inci dönem 'Türkiye Stajları' sertifika töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan genç vatandaşlara yönelik düzenlenen "Türkiye Stajları" programının 8'inci dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, gençlere YTB'nin çalışmalarını anlattı.

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar, akraba topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanı bulunduğunu belirten Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara ayrı önem verdiklerini söyledi.

Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kurulduğunu hatırlatarak, "Sizlerin dedeleri 1960'lı ve 1970'li yıllarda Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere gidip oraların ekonomisine de katıda bulundular. Sizler ise bugün o ülkelerde eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir bakıma Türkiye'nin oralardaki temsilcisi olarak varlığınızı sürdürüyorsunuz. Bu noktada sizlerin kendi aranızdaki ilişkileriniz ve Türkiye ile olan bağlarınız çok kıymetli." diye konuştu.

"Türkiye fiziki sınırlarının ötesinde"

YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin fiziki sınırlarının ötesinde çok geniş medeniyet değerlerine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Balkanlarda, Kafkaslarda ve diğer yerlerde soydaş ve akraba topluluklarımız var. Bugün dünya görmezden gelirken Türkiye, çeşitli nedenlerden dolayı mağdur ve mazlum duruma düşmüş milyonlara destek oluyor; dünyanın birçok noktasına yardımlar götürüyor." ifadesini kullandı.

Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların ikame ettikleri ülkelerde topluma aktif şekilde katılmaları ve Türkiye ile olan bağlarının güçlenmesi için çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"YTB'nin asli görevlerinden biri Avrupa'da yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda gençlere yönelik programları çok önemsiyoruz. Sizler çok şanlı bir nesilsiniz. Bir defa çok iyi eğitim alıyorsunuz, iyi üniversitelerde okuyorsunuz. YTB'nin de gençlere yönelik birçok programı var. Genç Liderler, İnsan Hakları Eğitimleri, Gençlik Kampları, Gençlik Köprüleri, Gençlik Akademileri gibi gençlere yönelik birçok programı hayata geçiriyoruz. Bunların sayısını da arttıracağız. Bizim sizden ricamız ülkelerinize gittiğinizde kendi aranızdaki iletişimi devam ettirin ve Türkiye ile olan bağlarınızı koparmayın."

Türkiye ile bağları güçlendirmeyi amaçlıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç vatandaşlar, bir ay boyunca Türkiye'nin çeşitli kamu kurumlarında staj yapma imkanı buldu.

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve kamu kurumlarını yakından tanımaları amacıyla dünyanın dört bir yanından 50 öğrenci çeşitli kurumlarda bir ay boyunca staj yaptı.

Gençler, gezi programlarıyla Türkiye'nin tarihi ve kültürel miraslarını da yerinde keşfetti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:17
  1. YTB
  2. Türkiye Stajları
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıllardır bekliyorlardı... Böyle kutladılar
    1. Yıllardır bekliyorlardı... Böyle..
    2. Rezidanslar yapan FETÖ'cü iş adamı..
    3. Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere..
    4. Konu: Terörle mücadele! Balistik füze..
    5. Adalet Bakanı Gül: Kıbrıs Türk..
    6. Başkan Erdoğan: Marka şehirler kuracağız
    7. 'İklim krizi' 200 milyon insanı..
    8. Dani Alves Brezilya Ligi’ne adapte..
    9. İnternete kavuşan köylülerin sevinci
    10. Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı..
    11. Zerdeçalın faydaları: Zerdeçal nasıl..
    12. MİT ve TSK'den PKK'nın sözde..
    13. Kenevir tohumu üretimi 2023’te 150..
    14. Kıvanç Tatlıtuğ'un "30 bin TL" yalanı..
    15. 'Rusya'ya anında yanıt vermeye hazırız'!
    16. Bakan Pakdemirli duyurdu: Pendik'deki..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    18. İsmayilov dünya ikincisi oldu!
    19. EYT yasasında son durum ne?
    20. YTB'nin 8'inci dönem 'Türkiye..
    21. İzol Aşireti'nden Diyarbakır..
    22. Tarama testleriyle rahim ağzı..
    23. Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismine..
    24. Galatasaray Başkanı Cengiz: İlk kanı..
    25. Finlandiya'da bir müslümana namaz izni..
    26. Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı..
    27. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6..
    28. TOKİ İstanbul Kayaşehir 3+1 konutları..
    29. İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü..
    30. Didim'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!