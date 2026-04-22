YTB’nin 184 ülkede 150 bin gönüllüsü var

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’nin uluslararası eğitimde yükselen cazibesi, her geçen yıl artan başvuru sayılarıyla somut bir karşılık bulurken; bu sürecin arkasındaki vizyon, yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmıyor. Türkiye Bursları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere hem nitelikli bir eğitim hem de güçlü bir aidiyet duygusu sunulurken, mezuniyet sonrasında kurulan bağlar küresel ölçekte etkisini sürdürüyor. Türkiye Mezunları ağı sayesinde farklı coğrafyalarda “gönüllü elçiler” yetişirken, bu birikim ülkeler arası ilişkilerden kültürel etkileşime kadar geniş bir alanda karşılık buluyor.

Öte yandan, Balkanlar’dan Türkistan’a uzanan geniş coğrafyada akraba topluluklarla kurulan ilişkiler, ortak tarih ve kültür zemininde şekillenen çok boyutlu iş birliklerine dönüşüyor. Diaspora politikalarından gençlik programlarına, kültürel mirasın korunmasından ayrımcılıkla mücadeleye kadar uzanan çalışmalar, Türkiye’nin küresel vizyonunu güçlendiren önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Tüm bu başlıkları ve Türkiye’nin insan odaklı uluslararası yaklaşımını konuşmak üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Dünya tek yönlü bir eğitim anlayışından uzaklaşıyor

Türkiye Bursları’na başvuru sayısının her yıl artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz; seçim kriterleriniz nelerdir ve mezunlarla ilişkiler nasıl sürdürülüyor?

Dünya artık tek yönlü bir eğitim anlayışından uzaklaşıyor. Gençler pragmatizmden uzak, adaletin ve insanlığın da sesinin duyulduğu farklı merkezlere bakıyor ve Türkiye bu merkezlerden biri. Bugün 300 bini aşkın uluslararası öğrencinin Türkiye’de bulunması bunun açık bir göstergesidir. Bu ilgiyi oluşturan en önemli unsurlar; üniversitelerimizin akademik düzeyi, şehirlerimizin misafirperverliği ve öğrencilerimize sunduğumuz güvenli ve kapsayıcı ortamdır. Türkiye Bursları ile öğrencilere yalnızca eğitim değil, aynı zamanda bir aidiyet ve yaşam deneyimi sunuyoruz. Her yıl artan başvuru sayısı da bu güvenin doğal sonucudur. 170’ten fazla ülkeden yaklaşık 200 bin başvuru alıyoruz. Seçim sürecinde geçmiş akademik başarı, sosyal yönler, çoklu alanlarda başarı potansiyeli ve adayın vizyonu birlikte değerlendirilmektedir. Mezuniyet ise bizim için bir bitiş değil, yeni bir başlangıçtır. Bugün 150 bini aşkın Türkiye Mezunu, 31 ülkede faaliyet gösteren dernekler ve mezun ağı aracılığıyla Türkiye ile bağlarını sürdürmekte, kendi ülkelerinde de bu bağı canlı tutmaktadır.

Türkiye Mezunları ağının bu süreçteki rolü nedir?

Türkiye Mezunları ağı, mezuniyet sonrası iletişimin devam etmesini sağlayan önemli bir yapıdır. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile ilişkilerini sürdürmektedir. 2017’den bu yana yürütülen Türkiye Mezunları Programı ile bu ilişki daha düzenli ve sürekli bir yapıya kavuşmuştur. Bugün 184 ülkeye yayılan mezunlarımız hem kendi ülkelerinde edindikleri tecrübelerle hem de Türkiye ile kurdukları bağlarla güçlü bir topluluk oluşturmuştur.

Türkiye Mezunları Gönüllü elçiler rolünde

Uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinde üst düzey görevlere gelmesi Türkiye’ye nasıl katkı sağlıyor?

Türkiye’de eğitim alan mezunların kendi ülkelerinde önemli görevlere gelmesi, ülkemizde aldıkları iyi eğitim ve kazandıkları değerlerin küresel ölçekte etki ve geçerliliğinin bulunduğunun da açık bir göstergesidir. Pek tabii olarak, Türkiye mezunu kişiler gerek akademide gerek bürokraside gerek siyasette, hayatın her alanında üstlendikleri vazifelerde öncelikli olarak Türkiye’yi takip etmekte ve Türkiye ile ilişki kurmayı öncelemektedir. Mezunlarımızın “gönüllü elçiler” olarak yürüttüğü bu ilişki ağı, ekonomik ve sosyal açılardan ilişkileri güçlendirdiği gibi, yeni öğrenci akışını da doğal olarak desteklemektedir.

Türkiye Bursları’yla yapılan yatırım, yıllar içinde ülkeler arası ilişkilere, kurumlar arasındaki iş birliklerine ve çok boyutlu diplomatik bağlara dönüşerek Türkiye’nin uluslararası konumunu güçlendiriyor.

Balkanlar’dan Türkistan’a uzanan coğrafyada önceliklerinizi nasıl belirliyorsunuz?

Önceliklerimizi her bölgenin kendi ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Soydaş ve akraba toplulukları bizim için sadece bir tanım değil, ortak tarih ve kültürle şekillenmiş büyük bir aileyi ifade ediyor. Bu çerçevede Türkçe eğitiminden gençlik programlarına, kültürel faaliyetlerden akademik çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sunan programlara önem veriyoruz.

TÜRKİYE İLE BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Türk diasporasının gelecek nesillerinin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek için hangi çalışmalar yürütülüyor?

Başkanlık olarak hayata geçirdiğimiz programlarla diasporamızın bulundukları ülkelerde sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha etkin bir konuma ulaşmalarını desteklerken, Türkiye ile olan bağlarının kurumsal ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Türkiye Stajları programı ile gençlere Türkiye’de önemli kurumlarda deneyim imkânı sunuyoruz. Avrupa şehirlerinde düzenlenen teknoloji ve kariyer buluşmaları ile gençleri sektör temsilcileriyle bir araya getiriyoruz. Gençlik kampları, kültür gezileri ve üniversite programlarıyla Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca TEKNOFEST gibi etkinliklere katılımları destekliyoruz.

NESAM İLE DESTEK PROGRAMLARI ÖNE ÇIKIYOR

İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadelede YTB nasıl bir rol üstleniyor?

İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadeleyi çok yönlü bir çalışma alanı olarak görüyoruz. 2018’den bu yana yaşanan saldırıları kayıt altına alıyor ve düzenli raporlarla kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2022 yılında hayata geçirdiğimiz Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı (NESAM) üzerinden ise hem ihlallerin bildirilebilmesini hem de hukuki bilgilere erişimi mümkün kılıyoruz. Ayrıca insan hakları alanında çalışan kişi ve kurumları destekleyen programlar yürütüyoruz.