Seyirci tepki gösterdi! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

İstanbul Kongre Merkezi’nde bu akşam seyirciyle buluşması planlanan “Gırgıriye Müzikali”, sahne öncesinde yaşanan beklenmedik gelişmeler nedeniyle oynanamadı. Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi tanınmış isimlerin yer aldığı müzikal, salonda yaşanan tartışmanın ardından ertelendi.

İddiaya göre, oyunu izlemeye gelen bir seyirci sahneyi net şekilde göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine sahneye çıkan Müjdat Gezen, salondaki şikâyetlere karşılık olarak oyunun iptal edildiğini duyurdu. Açıklamasının ardından sahneden ayrılan Gezen’in kulise geçtiği öğrenildi.

KULİSTE RAHATSIZLANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Sahne arkasında rahatsızlanan Müjdat Gezen için sağlık ekipleri devreye girdi. Usta sanatçının yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaşanan gelişme, salondaki izleyiciler arasında da büyük üzüntü yarattı.

Sanatçının ekibi tarafından yapılan ilk açıklamada, Gezen’in sağlık durumu nedeniyle oyunun sürdürülemeyeceği belirtildi. Gösterinin ileri bir tarihe ertelendiği ve izleyiciler için yeni temsil tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

SAHNE DÜZENİ BOZULDU, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELEME KARARI ALINDI

Oyunun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da yaşanan olayın ayrıntılarına yer verildi. Açıklamada, sahneyi net göremediğini söyleyen bir izleyicinin sahneye çıkarak Müjdat Gezen ile doğrudan tartışmaya girmesi sonucu sahne düzeninin bozulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu beklenmedik olay sırasında Müjdat Gezen’in rahatsızlandığı, sanatçının sağlık durumunun gözetilmesi ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

YENİ TEMSİL TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Yaşanan olay sonrası gözler hem Müjdat Gezen’in sağlık durumuna hem de ertelenen temsilin yeni tarihine çevrildi. Organizasyon ekibinin, izleyicilerin mağduriyet yaşamaması için yeni oyun tarihine ilişkin bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.

“Gırgıriye Müzikali”nin sahnelenememesi sanat çevrelerinde de yankı uyandırırken, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.