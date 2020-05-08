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YTB'den Avusturya'ya gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:59:54 -
YTB'den Avusturya'ya gıda ve hijyen malzemesi yardımı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Avusturya'da salgından etkilenen ailelere gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 400 koli yardım yapacak.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Avusturya’nın Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinde UID Bregenz Derneğince salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için yardım kolileri hazırlandı.

Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 400 yardım kolisi, iki eyaletteki yardıma muhtaç kişilere ulaştırılacak.

YTB, dünya çapında başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurdukları sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Sağlık personeli ve yaşlı bakımevlerine de moral ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayı boyunca ise iftar ve sahurluk kumanyalar hazırlanarak dağıtımı yapılıyor.

Dernek yetkilileri desteklerinden dolayı YTB’ye teşekkür ederken, hangi dinden ve ırktan olursa olsun yardırma muhtaç insanların derneğe bildirilmesini istedi.

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