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Aktüel YTB, yurt dışındaki gençlere çevrim içi "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenleyecek
Aktüel

YTB, yurt dışındaki gençlere çevrim içi "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:01:59 -
YTB, yurt dışındaki gençlere çevrim içi "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenleyecek

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için 21-23 Aralık'ta çevrim içi "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenleyecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Başkanlık, üniversite eğitimlerine devam eden gençler için her yıl Türkiye'de veya Avrupa'nın farklı şehirlerinde eğitim programları düzenliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çalışmalarına devam eden YTB, eğitimlerini online olarak sürdürüyor.

Başkanlık, 2012'den bu yana 7'si Türkiye'de, 5'i Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olmak üzere 12 programla farklı ülkelerden 550'ye yakın katılımcıya, insan hakları ve uluslararası hukuk konularında eğitimler vererek, Türk diasporasını güçlendiriyor.

Bu kapsamda, 2017'den itibaren yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine özel, "insan hakları" konulu tematik hukuk eğitimi programları düzenleniyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan insan hakları ve hukuk eğitiminin bu yılki programı, 21-23 Aralık'ta online olarak gerçekleştirilecek.

- İslam karşıtlığı, ırkçılık ve nefret söylemi konularına dikkat çekilecek

Eğitim programlarında, İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları, eğitim, istihdam, toplumsal hayatta ayrımcılık, Kıbrıs meselesi ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları konuları yer alıyor.

Katılımcılar, eğitimlerde uluslararası kuruluşların çalışma alanlarını ve insan hakları koruma mekanizmalarını da öğrenme imkanı elde edecek.

Programda, insan hakları ve sivil savunuculuk alanında temel eğitimlerin yanı sıra vizyon konuşmaları ve tecrübe paylaşımına yönelik söyleşiler de sunulacak.

Eğitimler, ilgili alanlarda çalışmalar yürüten akademisyen, kamu kurumu temsilcileri ve uzman hukukçular tarafından verilecek.

YTB tarafından bu yıl 13. gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitim Programına ABD, İngiltere, Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda ve Kanada'da hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, felsefe, filoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler alanlarında eğitimine devam eden 30 yaş ve altı Türk vatandaşı ile mavi kart sahibi gençler katılacak.

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