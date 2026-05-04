USB bellekte doğru tercih: Hangi formatı seçmelisiniz?

Yeni bir USB bellek veya harici disk satın alıp cihazınıza taktığınızda, sistemin bu birimi hemen kullanıma sunamadığını mutlaka fark etmiş olmalısınız. Bunun temel sebebi, her depolama aygıtının verileri organize etmek için bir "dosya sistemine" ihtiyaç duyması. Biçimlendirme işlemini, aslında sürücünün içine boş bir kütüphane sistemi kurmak gibi düşünebilirsiniz.

Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, o sistemin dilinden anlayan bir yapı oluşturmanız şart. Örneğin, Windows yüklü bir bilgisayarda hazırladığınız bir bellek, özel bir ayar yapmadığınız sürece Linux veya macOS sistemlerde sorun çıkarabiliyor. Sadece bilgisayarlar değil; oyun konsolları ve Android telefonlar da bir SD kartı kullanmadan önce onu kendi sistemine uygun hale getirmek için otomatik olarak biçimlendiriyor.

DOĞRU DOSYA SİSTEMİNİ SEÇMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Piyasada en çok karşılaştığımız üç ana format söz konusu: FAT32, exFAT ve NTFS. Hangi formatın sizin için en iyisi olduğu, tamamen o sürücüyle ne yapacağınıza bağlı. FAT32, teknolojinin "evrensel dili" gibidir ve hemen her cihazla uyumlu çalışabilir. Ancak bu formatın ciddi bir de kısıtlaması var; içine tek seferde 4 GB’dan büyük bir dosya atmak mümkün değil. Elinizde yüksek kaliteli uzun bir film varsa, diskte yer olsa bile FAT32 size engel çıkartacaktır.

Eğer önceliğiniz devasa dosyaları taşımak ve Windows ekosisteminde kalmaksa, NTFS imdadınıza yetişiyor. NTFS sadece büyük dosyaları yönetmekle kalmıyor, verileri sıkıştırarak performansı da artırıyor. Fakat bu sistemin en büyük dezavantajı, Mac veya Linux cihazlarda genellikle “sadece okunabilir” modda kalması. Yani dosyaları görebiliyorsunuz ama içine yeni bir veri kaydedemiyorsunuz.

Dengeyi kurmak isteyenler için ise exFAT devreye giriyor. Modern oyun konsollarından akıllı telefonlara kadar geniş bir destek yelpazesine sahip olan exFAT, hem dosya boyutu sınırını ortadan kaldırıyor hem de farklı işletim sistemleri arasında köprü görevi görüyor.

Tabii ki exFAT de kusursuz değil; büyük dosyalarda bazen performans kayıpları yaşatabiliyor ve gelişmiş şifreleme özellikleri sunmuyor.

Önemli olan nokta şu: Eski bir diski çöpe atmak yerine biçimlendirerek yepyeni bir yedekleme birimine dönüştürebilirsiniz. Ancak unutmayın, biçimlendirme tuşuna bastığınız an diskteki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir. Bu yüzden "sıfırla" komutunu vermeden önce önemli dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olmanız son derece önemli.