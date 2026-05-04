Telef olan tavuklar için inceleme başlatıldı: 150 tavuk yandı! Gelen haber sarstı
Gönyeli’den gelen habere göre, 150 adet tavuk yandı.
Gönyeli’den gelen habere göre, 150 adet tavuk yandı.
Son gelen haberlere göre, kümeslerde beslenen 150 adet tavuk yandı! Gönyeli’de, bugün bir evin arka bahçesindeki tavuk kümeslerinde, sahra ocakta unutulan tencere içerisindeki köpekler için kaynatılan yemeğin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Gönyeli’de, bugün bir evin arka bahçesindeki tavuk kümeslerinde, sahra ocakta unutulan tencere içerisindeki köpekler için kaynatılan yemeğin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 6 kümes ile içinde beslenen yaklaşık 150 adet tavuk, torba içerisindeki muhtelif yemler ile buzdolabı yandı. Ayrıca kümes yanında bulunan iki adet zeytin ağacı ise kısmen zarar gördü. (yeniduzen)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23