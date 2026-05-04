Önce itiraf etti sonra cevabı yedi! Müjdat Gezen’e ‘siyasi gönderme’ ayarı

Yıllardır sanat eğitimi vaadiyle gençleri mağdur eden ve devletin imkanlarını sonuna kadar sömüren Gezen’in, buna rağmen her fırsatta devleti ve iktidarı hedef alması "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

Devletin Ekmeğini Yiyip Devlete Küfrediyorlar

Ali İhsan Karahasanoğlu, Müjdat Gezen ve suç ortağı Metin Akpınar’ın tek taraflı muhalefet anlayışının artık kabak tadı verdiğini vurguladı. Devletten milyonlarca lira destek alıp, halkın parasıyla semirip sonra da aynı devlete saldırmanın sanatçılık değil, olsa olsa nankörlük olduğunu belirten Karahasanoğlu, Kültür Bakanlığı’na da acil çağrıda bulundu. Milletin kesesinden beslenip millete ve onun seçtiklerine hakaret eden bu zihniyete karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Karahasanoğlu, bu isimlerin geçmişteki skandallarını da bir bir hatırlatarak maskelerini düşürdü.

Metin Akpınar’ın Skandalları Da Unutulmadı

Programda sadece Müjdat Gezen değil, onunla aynı kulvarda koşan Metin Akpınar’ın geçmişteki kirli arşivi de masaya yatırıldı. Sanatı ideolojik bir silah gibi kullanan bu güruh için "sanatçı kisvesi altındaki algı operatörleri" nitelemesi yapan Karahasanoğlu, halkın artık bu bayat numaraları yutmadığını dile getirdi. Devlet imkanlarından sonuna kadar yararlanıp sonra da "muhaliflik" adı altında düşmanlık yapanlara karşı yetkililerin göreve davet edildiği programda, bu isimlerin gerçek yüzü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.