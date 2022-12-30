YTB yeni sitesini ve DİJİKÜP’ü yayına aldı

Kurulduğu 2010’dan bu yana uluslararası öğrencilere, yurt dışındaki vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklarına yönelik faaliyetler yürüten YTB, yenilenen internet sitesi ve yeni dijital mecrası DİJİKÜP ile tüm dijital mecralarını tek bir çatı altında birleştirdiğini duyurdu. Yenilenen internet sitesinden erişim sağlanabilecek platformla, Başkanlığın geçmiş ve güncel faaliyetlerine dair tüm içeriklere, yayımladığı kitaplara, dergilere ve belgesellere de tek bir adres üzerinden ulaşılabilecek. Halihazırda Türkiye Bursları, Türkiye Mezunları ve NESAM (Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı) gibi siteler üzerinden kurumsal faaliyetlerini yürüten YTB, DİJİKÜP ile bu siteleri de tek bir çatı altında toplamış oldu. YTB’den yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir hazırlanan ve erişime açılan DİJİKÜP’ün yalnızca kurumsal internet sitesi, haber portalı, blog ya da bir internet gazetesi olmadığı; YTB’nin, kurulduğundan bu yana faaliyet gösterdiği tüm sahalarla ilgili yaptığı çalışmaların, üretilen tüm akademik, kültürel, edebi ve güncel içeriklerin, videoların, belgesellerin, dergilerin ve kitapların toplandığı bir platform olduğu belirtildi.