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YTB desteğiyle Almanya’da yaşayan gençlerden örnek davranış

Almanya’da yaşayan gençler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle ülkeye ilk göç eden birinci nesilden dedelerini ziyaret ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:56:12 -
YTB desteğiyle Almanya’da yaşayan gençlerden örnek davranış

Almanya’da yaşayan gençler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle ülkeye ilk göç eden birinci nesilden dedelerini ziyaret ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler takdim etti.


Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde Türk sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüten gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları platform örnek bir davranışa imza attı. İşçi gücü anlaşmaları çerçevesinde Almanya’ya ilk giden birinci nesilden dedelerini unutmayan gençler, korona virüs salgını sürecinde hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaretler gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da hediyeler takdim eden gençler, geçmişte Almanya’da yaptıkları çalışmalar için de ilk nesilden vatandaşlara teşekkür ettiler. Karşılarında gençleri gören yaşlı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Almanya’da ilk göç ettikleri günleri, yaptıkları dernek faaliyetlerini ve cami inşaatlarındaki çalışmaları anlatan vatandalar, gençlere dualar ederek çalışmalarında başarılar diledi.


YTB, “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı” ile yurt dışında salgına karşı gönüllü faaliyet yürüten vatandaşlar ve onların kurmuş oldukları STK’lara desteklerde bulunuyor.

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