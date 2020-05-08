YTB desteği ile Türk STK’larından Avusturya halkına gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK’ları aracılığıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ailelere yardım eli uzatıyor. Program çerçevesinde Avusturya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri hazırlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, dünya çapında başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Özellikle salgının daha ağır yaşandığı Avrupa ülkelerinde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşturulan paketler muhtaç ailelere ulaştırılıyor. Salgınla mücadelede özverili çalışan sağlık personelleri ve yaşlı bakım evlerine de moral ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca ise iftar ve sahurluk kumanyalar hazırlanarak dağıtımı yapılıyor.

YTB’nin desteği ile Avusturya’nın Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinde UID Bregenz Derneği tarafından salgın nedeniyle mağdur olanlar için yardım kolileri hazırladı. Toplam 400 yardım kolisi iki eyaletteki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak. Dernek yetkilileri desteklerinden dolayı YTB’ye teşekkür ederek, hangi dinden ve ırktan olursa olsun yardıma muhtaç insanların derneğe bildirilmesini istedi.