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Aktüel YTB Başkanı Eren: "İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde"
Aktüel

YTB Başkanı Eren: "İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:47:20 -
YTB Başkanı Eren: "İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde"

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Fransa'da küçük yaşta çocukların alıkonularak sorgulanmasına ilişkin, "İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından Türkçe ve Fransızca bir mesaj paylaşan Eren, "10 yaşlarında 4 çocuk. 3'ü Türk 1'i Mağrip kökenli. Tam teçhizatlı polisler erken saatlerde evlere baskın yapıp, uyandırıyor. Çocuklar 11 saat alıkonuluyor. 1 tutanak dahi verilmiyor! Akıl, vicdan, hukuk bunu kabul etmez!" ifadelerini kullandı.

"İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde." değerlendirmesinde bulunan Eren, konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Fransa'nın Albertville şehrinde yaşayan 10 yaşındaki 3’ü Türk 1’i Mağrip kökenli 4 çocuk, okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili olarak yapılan tartışmanın ardından sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakola götürülüp sorgulanmıştı.

Çocuklar radikalleşme eğilimlerinin olup olmadıklarının tespit edilebilmesi iddiasıyla 11 saat boyunca alıkonulmuştu.

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