YTB, 2020'de Avrasya bölgesine yönelik birçok projeyi hayata geçirdi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), eğitimden kültüre, iş birliği ağlarından sivil topluma kadar geniş bir yelpazede bu yıl da soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl da Türk dünyası, Gürcistan, Kırım ve Gagauz Özerk Yeri'ndeki soydaşlara yönelik birçok projeye imza atıldı.

- Türk dünyası çevrim içi eğitimleri

Bu kapsamda, YTB ve Anadolu Ajansı iş birliğinde 10 farklı ülkeden 29 soydaş topluluk mensubu medya temsilcisine 5 farklı alanda eğitim verildi.

Bunun yanında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 gün boyunca 120 soydaş doktora 8 saat süren eğitim programı sunuldu.

- "Gençler 100. Yılında Türkiye-Rusya İlişkilerini Ele Alıyor" çevrim içi semineri

Ayrıca Türkiye-Rusya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla "Gençler 100. Yılında Türkiye-Rusya İlişkilerini Ele Alıyor" başlıklı seminer programları da düzenlendi.

Seminerlere Rusya'dan eğitim için Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den Rusya'ya giden 85 öğrenci katıldı.

Gürcistan'da ise kardeş topluluğa mensup 720 öğrenci ve eğitmene bilgisayar kursu verildi. Ayrıca eğitim merkezlerine bilgisayar temin edildi.

- Hocalı Şehitleri Anma Yürüyüşü

Türkiye'den 40 gencin katılımıyla 10 günlük Azerbaycan ziyareti düzenlendi. Programa katılan gençler, Bakü Türk Şehitleri ve Beylaqan Şehitliğinde fidan dikti.



Öte yandan, Gagauz Özerk Yeri'nde gerçekleştirilen "Çift Dilli Eğitim Projesi" kapsamında bölgede bulunan eğitim kurumlarında görevli 124 eğitmene Gagauz Türkçesi ve Rumence öğretimi alanında 276 saat eğitim desteği verildi.

Ayrıca Kırım'dan uzakta yetişen çocuk ve gençlere ana dillerinin, tarih ve kültürlerinin öğretilmesi amacıyla Kiev'de faaliyet gösteren "Kırım Ailesi Okulu" çalışmalarına destek sağlandı. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim modeline geçen okula teknik donanım yardımında da bulunuldu.







