YSK'ya vurmaya başladılar! Kararın ardından CHP'li isimden skandal tehdit!

Bir yandan seçim süreci yaklaşırken diğer yandan Millet İttifakı bileşenlerinin tehditleri devam ediyor.

“Helalleşeceğiz”, “Başörtüsünü serbest bırakacağız”, “Yasaklar ve sansürler olmayacak” ifadeleriyle inandırıcılıktan uzak maskeyle PR yapan Millet İttifakı’nın bileşenleri ve destekçileri, seçim yaklaştıkça kin ve intikam hırslarını dışa vuruyor. Deprem felaketini fırsat gören ve "Erdoğan buradan şamar yer" diye düşünen zihniyet, bu 'özgüven' ile 'hesaplaşma' ve tehdit dilini kullanmaktan çekinmiyor.

'Temel korkusu' sardı! 99 depreminin bakanı, 'Erdoğan buradan şamar yer' demişti ama...

Muhafazakar ve dindar seçmeni saflarına çekmek için 'takiye' yapan Millet İttifakı ve destekçileri, bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘diktatörlük’ ile suçlarken diğer yandan ise iktidara geldiklerinde gerçekleştirecekleri uygulamaları da itiraf ediyor.



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CUMHURİYET ÇANAK TUTTU, CHP'Lİ İSİM TEHDİT ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'diploması' üzerinden algı operasyonu yapan CHP yandaşı medyada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine tehditler savruldu.



CHP 3. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve İstanbul Balkan Masası Başkanı Avukat Mustafa Cem Kılıç, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda YSK üyelerini tehdit etti.

YSK üyelerini etkilemeye çalışan Avukat Mustafa Cem Kılıç, "Bağımsız hâkim olduklarını unutarak adeta AKP memuru gibi çalışan bu üyeler, yargılanacak ve hesap verecek." ifadesiyle parmak salladı.



HKP'Lİ AVUKATTAN TEHDİT: MUTLAKA YARGILANACAKLAR

Aynı haberde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatı Doğan Erkan da YSK üyelerine parmak salladı. Erkan şunları söyledi:

"Bu kararlarıyla 'Biz başka bir rejime geçtik' demiş oluyorlar. YSK üyeleri, anayasayı ihlal suçu işlediler. Siyasal erk korumasıyla kendilerini fiili bir dokunulmazlık içinde hissediyor olabilirler. Ancak bu erk değiştiğinde mutlaka yargılanacaklardır."



Cumhuriyet gazetesi ise CHP'li sözde hukukçunun ifadelerini kullanarak, "Anayasayı tanımadılar" manşeti attı. CHP yandaşı gazete, 5. sayfada ise haber için "YSK üyeleri suç işledi" başlığına yer verdi.



PORTAKAL, YSK BAŞKANI'NA PARMAK SALLADI: BU İSMİ UNUTMAYIN!

Sözcü TV Ana Haber programı sunucusu Fatih Portakal, ana haber bülteninde Yüksek Seçim Kurulu'na parmak salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının onaylandığını açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener'i hedef alan Portakal, "Bu ismi unutmayın" ifadesiyle tehdit dili kullandı. Portakal şunları söyledi:

"Bu seçimde en çok konuşulacak kurullardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Çünkü seçimin her şeyinden sorumlu. Seçim bitene ve resmi sonuçlar açıklanana kadar sorumlu olacak. A'sından Z'sine kadar tüm sorumluluk onda. Günlerdir konuşuyoruz Cumhurbaşkanı'nın diploması var mı, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi, olamaz mı? Bugün YSK Başkanı itirazları gözden geçirip kararlar aldı. Ahmet Yener YSK Başkanı 'İsmi unutmayın, ismi unutmayın çok önemli bir isim, konuşulacak çünkü"