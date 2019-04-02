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YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı

AK Parti İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine seçim sonuçlarına itiraz etme kararı aldı. Kesin sonuç için YSK'nın kararı beklenirken partinin sosyal medya hesabından yapılan teşekkür notundan İstanbul'un listeden çıkarılması dikkat çekti.

02 Nisan 2019 Salı 14:35
YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı

İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından seçim sonuçlarına tüm sandıklarda itiraz edildi. Sonuçlar için YSK'nın kararı beklenirken AK Parti sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda İstanbul listeden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart gecesi sandıkların bir kısmının açıldığı saatlerde balkon konuşması yaparak AK Parti'nin 16 büyükşehir belediyesini kazandığını söylemişti.

AK Parti'nin bugün sosyal medya hesabından paylaşılan notta ise partinin 15 büyükşehir belediyesini kazandığı ifade edildi.

AK Parti'nin kazandığı büyükşehirler hangileri? Anadolu Ajansı (AA) ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ​AK Parti'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri şöyle:

Balıkesir,
Bursa,
Denizli,
Erzurum,
Gaziantep,
Kahramanmaraş,
Kayseri,
Kocaeli,
Konya,
Malatya,
Ordu,
Sakarya,
Samsun,
Şanlıurfa,
Trabzon

AK Parti'nin bugün yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Her zaman mazlumun yanında olacağız'

"Öncelikle AK Parti olarak bizleri, 2002 yılından bu yana seçimlerde 15. kez açık ara birinci parti yapan, sevgi ve muhabbetini esirgemeyen aziz milletime en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu seçimin mağlubu yoktur. Galibi, bize destek versin yahut vermesin sandıkta oyunu kullanan hakkımızın her ferdidir.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden alnının akıyla çıkan milletimizi, katılım oranıyla seçimde gösterdiği ferasetiyle bütün dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir.
Vatan ve millet için kader birliği yaparak Cumhur İttifakını ülke genelinde yüzde 51.63 oy oranıyla birinciliğe taşıyan MHP'li kardeşlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.
Halkımız, 15'i büyük şehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı eve dönen başta kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır.
Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip, gurebanın yanında olacağız.
Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceği yürüyeceğiz. Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz"
Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:35
  1. Şanlıurfa
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Ordu
  6. Kahramanmaraş
  7. Malatya
  8. Konya
  9. Kocaeli
  10. Kayseri
  11. İstanbul
  12. Gaziantep
  13. Erzurum
  14. Denizli
  15. Bursa
  16. Balıkesir
  17. ak parti
  18. istanbul
  19. istanbul büyükşehir belediyesi

YORUM YAZ

  • HaticeHatice9 dk önce
    Sizde insanin psikolijisini bozacak her haberi yapiyorsunuz istanbul henuz belli degil listedekiler kesin kazanilmis belediyeler iyice kesinlesmeyen secim haberi vermeyin lutfen sirf haber olsun diye haberde yapmayin size yakismiyor
  • AHMETAHMET9 dk önce
    nasıl olsa kısa bir süre sonra tekrar ekleyecek
  • komünistkomünist12 dk önce
    ha şöyle yola gelin,
  • ÇapdaşlıkÇapdaşlık12 dk önce
    Sola oy verince aydın çağdaş oluyorsun( pkkypg fetö cia mossad fark etmez) sağa verince koyun çomar( gerçek Bizans çomarı kendileri) oluyorsun kazanınca YSK iyi trafoya kedi girmiyor kaybedince YSK kötü hakimler satılmış..! Vay canını yediğimin aydınlığı çağdaşlığı..!

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