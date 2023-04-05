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Siyaset YSK'dan tüm seçmenlere uyarı
Siyaset

YSK'dan tüm seçmenlere uyarı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 16:21:00 - 2023-04-05 16:24:34
YSK'dan tüm seçmenlere uyarı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, "Seçim Müdürlüğü Adres Değişikliği" konusunda vatandaşları uyardı.

YSK, "Seçim Müdürlüğü Adres Değişikliği" konusunda vatandaşları uyardı.

Uyarıda, "14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'ne esas olmak üzere; Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Muratpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu ve Gümrük İlçe Seçim Kurulu seçim iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Muratpaşa Seçim Müdürlüğü Bürosu 10 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren seçim sonuçlarının netleşeceği tarihe kadar Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Antalya Kapalı Spor Salonu 1. kat Muratpaşa adresinde hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.

 

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