YSK'dan son dakika İstanbul kararı İstanbul oy sayımı son durum

İstanbul seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gereçsiz oyların yeniden sayıma karar verilmişti. Geçersiz oyların sayımı sona ermesiyle birlikte AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılması için YSK'ya başvurdu. YSK, AK Parti'nin talebini görüşmek üzere toplantı ve bu toplantı sonrası İstanbul seçimleri için karar çıktı. YSK'nın İstanbul kararını AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel son dakika olarak duyurdu. Peki YSK İstanbul için ne kadar verdi? İstanbul'da oylar yeniden mi sayılacak? İstanbul'da yeniden seçim mi yapılacak? İşte YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararı.

YSK'dan İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti’nin talep ettiği İstanbul’da tüm oylar sayılsın talebini reddetti. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı. Özel, bir başka soru üzerine ise 51 sandıkta tüm oyların sayılacağını, her bir sandıkta 350 seçmenin bulunduğunu, bunun da yaklaşık 17-18 bin seçmene tekabül edeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti işin peşini bırakmayacak

Özel, "51 sandığın biz numaralarını verdik sondajlama usulüyle. 31 bin sandıktan sondajlama usulü aldık ve dilekçelerimizde örnekleme yöntemiyle bakın buralarda problem var dedik. Kurul da bizim o problem gördüklerimizi haklı buldu ve onların sayımına karar verdi. Bu tespitlerimiz devam ediyor. Bakın biz 51 sandığı buraya getirdik, tespit edildi. Diğer sandıklarla ilgili tespitlerimiz de devam ediyor, onları da 298 sayılı yasanın 130. maddesi kapsamında yine getireceğiz buraya." dedi. "Bundan sonraki itiraz usulü tam kanunsuzluk başvurusu mu olacak?" şeklindeki bir soruya Özel, "Olağanüstü itiraz yoluyla geleceğiz. Sürecimiz devam ediyor, hayırlı olsun diyorum ben herkese." karşılığını verdi.

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Özel, 31 ilçedeki sandıkların tamamındaki oyların yeniden sayılmasını istediklerini dile getirerek, "Şimdi biliyorsunuz geçersiz oyların sayılması. Altı ilçedeki tüm oyların sayılması toplam seçmenin yüzde 6'sına tekabül etti İstanbul'da. 29 bin oy farkı, bu sayılan yüzde 6 ile bugün itibarıyla biraz önceki son rakama göre, 14 bin 604'e geriledi. Şu anda sayım devam etse, yüzde 6'sını saydık, 14 bin 604'e düştü." ifadelerine yer verdi.