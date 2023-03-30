YSK'dan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce kararı

Geçtiğimiz günlerde, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olacak olan cumhurbaşkanı adaylarının listesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu listenin yayımlanmasının ardından adayların adaylık sürecine yönelik itiraz için 2 gün verilmişti. Bu sürenin dün itibarı ile dolmasının ardından bugün YSK yapılan itirazları değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından alınan kararları YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu. Yener’in açıklamalarına göre Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik yapılan itirazları oy birliği ile reddedildi.

‘Millet İttifakı’ unvanına yönelik yapılan itiraz reddedildi

Altılı Masa’nın kullandığı ’Millet İttifakı’ unvanına yönelik yapılan itiraz hakkında alınan kararı açıklayan Yener, "Öncelikle Millet Partisi’nin, Millet İttifakı’nın kendi partilerinin adını kullandığı ve bu nedenle Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirilmiş. Kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Millet Partisi’nin altı parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı’nın kullanılması yönünde kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Yani altı parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı unvanının iki bin on sekiz seçimlerinde olduğu gibi iki bin Yirmi üç yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir” dedi.

Adaylıklara yönelik itirazlar oy birliği ile reddedildi

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran ve gerekli şartları tamamlayan dört adaydan üçünün hakkında itiraz olduğunu ve bu itirazların değerlendirildiğini söyleyen Yener, "Kurumumuzun gündeminde olan bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimine yönelik olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazetede geçici Cumhurbaşkanı adaylarının listesi ilan edilmiş, Çarşamba günü itibarıyla saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza alfabetik sıraya göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliğiyle her üç aday yönünden alfabetik olarak tekrarlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete’ye gönderilecektir. Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır" diye konuştu.

Seçim kararının iptaline yönelik itirazlarında değerlendirildiğini söyleyen Yener, "Ayrıca bugün kurul gündemimizde söz konusu itirazların yanı sıra cumhurbaşkanınca alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvurularda değerlendirilmiş ve seçimlerin iptaline yönelik başvurularında reddine karar verilmiştir. Kurulumuzun verdiği kararların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

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