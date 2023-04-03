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Gündem YSK'dan 'Erdoğan' açıklaması! Kararın gerekçesi belli oldu
Gündem

YSK'dan 'Erdoğan' açıklaması! Kararın gerekçesi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-03 18:47:00 -
YSK'dan 'Erdoğan' açıklaması! Kararın gerekçesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı." açıklamasında bulundu.

YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetmişti. Kararın gerekçesi belli oldu.

Gerekçeli kararda; yeni sistemle gidilen ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın birinci dönem 5 yıllık görevinin “birlikte yapılan ilk seçim olan 24 Haziran 2018’de başladığına işaret edildi.

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Yorumlar

Shasan

Fotosavar a cevap.fetoyle yanyana burun buruna kol kola gezen şu an akp lilerei.bu kadar ahmak olma.

Abuzittin Kızılelma

Hamdolsun. Yarışarak kaybetmesi daha doğru olacaktı, YSK ya katılıyorum. İnşallah
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