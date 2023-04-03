YSK'dan 'Erdoğan' açıklaması! Kararın gerekçesi belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı." açıklamasında bulundu.
YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetmişti. Kararın gerekçesi belli oldu.
Gerekçeli kararda; yeni sistemle gidilen ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler olduğu belirtildi.
Erdoğan’ın birinci dönem 5 yıllık görevinin “birlikte yapılan ilk seçim olan 24 Haziran 2018’de başladığına işaret edildi.