0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

YSK'dan çok kritik İstanbul toplantısı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul'a yönelik bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin yapılan itirazları şu sıralarda görüştüğü ortaya çıktı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
YSK'dan çok kritik İstanbul toplantısı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin İstanbul'da 38 ilçenin tamamında oyların yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki seçimin iptaline ilişkin talebini görüşüyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK'nın İstanbul'daki 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki oyların iptali için yapılan itirazların görüşüldüğünü bildirildi.

YSK'dan karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebini görüşüyor. Bu gece YSK tarafından bir karar açıklanması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
  1. İstanbul
  2. YSK

YORUM YAZ

  • Kanun nerdeKanun nerde19 dk önce
    Ankarada trafoya kedi girince tekrar sayilmayan oylar yanlis hatirlamiyorsam agrida 15 kez sayilmisti simdi akp nin kucuk farklarla kazandigi yerlerde sayilmaayip istanbulda sayilirsa ysk nin adini yandas secim kurulu yapin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7 (Maç sonucu)
  1. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
  2. Beşiktaş Rize'ye patladı! Tam 9 gol
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Yaralı akbaba tedavi altına alındı
  5. "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin..
  6. Mahkemede kan donduran ifadeler! Palu..
  7. Hüseyin Eroğlu: “Rakip takım katı bir..
  8. Serhat Gülpınar: “Puan farkının..
  9. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
  10. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
  11. Bolivya Devleti Başkanı Türkiye’yi..
  12. BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısı..
  13. Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya..
  14. Çoban: "Aramızda bir fark yok"
  15. Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı düşene..
  16. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
  17. Meksika'da 2014 yılında kaybolan..
  18. YSK'dan çok kritik İstanbul toplantısı!
  19. Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
  20. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu |..
  21. Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya..
  22. Sudan’daki gösterilerde 7 kişi öldü, 2..
  23. Altay - Gazişehir Gaziantep maçının..
  24. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
  25. BM yetkilisinden Hafter güçlerinin..
  26. Gümüşhane Belediye Meclisi ilk..
  27. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
  28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim asıl..
  29. İnegöl’de DEAŞ üyesi yakalandı
  30. Irak’tan ABD’nin "İran Devrim..
İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit

Günün Karikatürü

7 Nisan 2019
Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı