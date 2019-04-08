YSK'dan çok kritik İstanbul toplantısı!
Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul'a yönelik bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin yapılan itirazları şu sıralarda görüştüğü ortaya çıktı.08 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin İstanbul'da 38 ilçenin tamamında oyların yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki seçimin iptaline ilişkin talebini görüşüyor.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK'nın İstanbul'daki 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki oyların iptali için yapılan itirazların görüşüldüğünü bildirildi.
YSK'dan karar bekleniyor
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebini görüşüyor. Bu gece YSK tarafından bir karar açıklanması bekleniyor.
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