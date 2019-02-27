YSK'dan CHP'ye soğuk duş! Bodrum adayı seçime giremiyor
YSK, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. CHP, yerel seçimlerde yarışamayacak Saruhan'ın yerine yeni bir isim bildirecek.27 Şubat 2019 Çarşamba 20:56
CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'a YSK'dan veto geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti.
CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği bildirildi.
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