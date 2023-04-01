YSK'da kura çekimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ilk sırada
YSK'da düzenlenen kura töreninde 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Sonuçlara göre, birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) düzenlenen kura töreninde 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
Kuraya göre, 14 Mayıs'taki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
İkinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer aldı.7