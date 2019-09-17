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YSK, yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini açıkladı

YSK, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olduğunu açıkladı.

17 Eylül 2019 Salı 19:53
YSK, yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'na 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu.

Öztürk'ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi'nin verdiği cevapta, "23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 19:53
  1. Yüksek Seçim Kurulu
  2. yenilenen İstanbul seçiminin maliyeti
  3. 23 haziran seçimi

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