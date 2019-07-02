YSK yeniden düzenledi! İllerin milletvekili sayısı değişti Yüksek Seçim Kurulu illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden düzenledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayıları artarken, İstanbul'un 2 Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK'nın kararına göre, ikimilletvekili sayısı düştü. İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı vekil sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un ise vekil sayısında artış yaşandı. Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye, Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir'in vekil sayısı ise 2'den 3'e çıktı. İstanbul'un milletvekili sayısı 96 oldu Son karar sonrası İstanbul'un vekil sayısı 96, Ankara'nın vekil sayısı 36, İzmir vekil sayısı 28, Bursa'nın vekil sayısı ise 20 olarak belirlendi. YSK, çıkaracağı vekil sayısı 18'in üzerinde olan İstanbul'un 3, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ise 2 secim çevresi olarak devam etmesini kararlaştırdı.

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