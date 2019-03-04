YSK sandık görevlisi ücretleri 2019 yerel seçim

31 Mart 2019 yerel seçim son dakika haberleri. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belediye başkan adayları kesin listelerini açıklamasıyla birlikte YSK seçim takviminden bir madde daha yerine getirilmiş olundu. 31 Mart 2019 Yerel Seçim başvuru tarihleri 15 Şubat 2019 pazartesi günü ile 8 Mart 2019 Pazartesi günleri arasında başvurular kabul edilecektir. Peki 2019 yerel seçimlerde YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlilerin ne kadar ücret alacak? İşte detaylar...

31 Mart 2019 Yerel Seçim başvuru tarihleri 15 Şubat 2019 pazartesi günü ile 8 Mart 2019 Pazartesi günleri arasında başvurular kabul edilecektir. Her başvuru yapan vatandaşın YSK tarafından görevli olma şansı yok. Tamamen başvuruların durumuna göre değerlendirilecektir. Daha önceki seçimlerde görev alanlar ise bir adım önde olmaktadır. Ayrıca erken başvurularda son derece önemlidir. Bazen son günlerde yapılan başvurular doluluk nedeniyle kabul edilmemektedir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimde YSK Sandık Görevlisi Ücretleri

Kursa katılan sandık kurulu başkanlarının ücreti 3 (üç): 3×128 TL= 384 TL

Kursa katılmayan sandık kurulu başkanlarının ücreti 2 (iki): 2×128 TL = 256 TL

Devlet memuru olan ve kursa katılan üye ücreti 2 (iki): 2×128 TL = 256 TL

Kursa katılmayan sandık kurulu memur üye ücreti 1 (bir): 1×128 TL = 128 TL

Siyasi parti üye ücreti 1 (bir): 1×128 TL = 128 TL

Seçim Gününde Görev Alan Bina Sorumluları : 128 TL

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) : 128 TL

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Kimler YSK Sandık Görevlisi Olamaz?

İdari amirleri, zabıta amirleri ve memurları, Milletvekilleri ve Milletvekili adayları sandık görevlisi yapılmamaktadır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Sandık Kurulu Başkanı Yada Memur Üye Seçimde Yer Almazsa Cezası Nedir?

Sandık Kurulu başkanı seçime gelmemesi durumunda hakkında dava açılabilir ve 5.000 TL ile 25.000 TL arasında cezaya çarptırıla bilmektedir. Ayrıca 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası bulunmaktadır.