0553 313 94 23

YSK sandık görevlisi ücretleri 2019 yerel seçim

31 Mart 2019 yerel seçim son dakika haberleri. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belediye başkan adayları kesin listelerini açıklamasıyla birlikte YSK seçim takviminden bir madde daha yerine getirilmiş olundu. 31 Mart 2019 Yerel Seçim başvuru tarihleri 15 Şubat 2019 pazartesi günü ile 8 Mart 2019 Pazartesi günleri arasında başvurular kabul edilecektir.Peki 2019 yerel seçimlerde YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlilerin ne kadar ücret alacak? İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 14:13
YSK sandık görevlisi ücretleri 2019 yerel seçim

31 Mart 2019 yerel seçim son dakika haberleri. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belediye başkan adayları kesin listelerini açıklamasıyla birlikte YSK seçim takviminden bir madde daha yerine getirilmiş olundu. 31 Mart 2019 Yerel Seçim başvuru tarihleri 15 Şubat 2019 pazartesi günü ile 8 Mart 2019 Pazartesi günleri arasında başvurular kabul edilecektir. Peki 2019 yerel seçimlerde YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlilerin ne kadar ücret alacak? İşte detaylar...

31 Mart 2019 Yerel Seçim başvuru tarihleri 15 Şubat 2019 pazartesi günü ile 8 Mart 2019 Pazartesi günleri arasında başvurular kabul edilecektir. Her başvuru yapan vatandaşın YSK tarafından görevli olma şansı yok. Tamamen başvuruların durumuna göre değerlendirilecektir. Daha önceki seçimlerde görev alanlar ise bir adım önde olmaktadır. Ayrıca erken başvurularda son derece önemlidir. Bazen son günlerde yapılan başvurular doluluk nedeniyle kabul edilmemektedir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimde YSK Sandık Görevlisi Ücretleri

Kursa katılan sandık kurulu başkanlarının ücreti 3 (üç): 3×128 TL= 384 TL

Kursa katılmayan sandık kurulu başkanlarının ücreti 2 (iki): 2×128 TL = 256 TL

Devlet memuru olan ve kursa katılan üye ücreti 2 (iki): 2×128 TL = 256 TL

Kursa katılmayan sandık kurulu memur üye ücreti 1 (bir): 1×128 TL = 128 TL

Siyasi parti üye ücreti 1 (bir): 1×128 TL = 128 TL

Seçim Gününde Görev Alan Bina Sorumluları : 128 TL

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) : 128 TL

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Kimler YSK Sandık Görevlisi Olamaz?

İdari amirleri, zabıta amirleri ve memurları, Milletvekilleri ve Milletvekili adayları sandık görevlisi yapılmamaktadır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Sandık Kurulu Başkanı Yada Memur Üye Seçimde Yer Almazsa Cezası Nedir?

Sandık Kurulu başkanı seçime gelmemesi durumunda hakkında dava açılabilir ve 5.000  TL ile 25.000 TL arasında cezaya çarptırıla bilmektedir. Ayrıca 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası bulunmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:13
  1. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019 yerel seçim
  2. 31 Mart 2019 Yerel Seçimde Kimler YSK Sandık Görevlisi Olamaz?
  3. 31 Mart 2019 Yerel Seçimde YSK Sandık Görevlisi Ücretleri
  4. ysk son dakika yerel seçim
  5. ysk sandık görevlisi ücretleri 2019
  6. sandık görevlisi ücret sorgulama
  7. sandık görevlisi ücreti nereden alınacak
  8. sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek
  9. sandik görevlisi ücretleri 2018 ne zaman yatacak
  10. yerel seçim sandık görevlisi ücretleri 2019
  11. sandık görevlisi ücretleri yattımı
  12. ziraat bankası seçim parası sorgulama
  13. sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal, hemşeri dernekleriyle ve pazarcı esnafıyla buluştu
    1. Uysal, hemşeri dernekleriyle ve..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    3. ASMO’dan buruk kutlama
    4. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli oldu
    5. "First Robotics Completition" devam..
    6. Kayıp gencin arama çalışmaları sürüyor
    7. Çetin Emeç Kartal’da Senfoni..
    8. Mustafa Sarıgül, Şişli için..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. Kulüpler Birliği, La Liga’yla..
    11. Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
    12. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik..
    13. Mevlüt Uysal: İlçe halkının sahili..
    14. Eğitim alan ihracatçılar devlet..
    15. Dört kişilik ailenin tehlikeli..
    16. Güreşçilerden 7 madalya
    17. Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Suriye sorununa..
    18. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019..
    19. Bakan Pakdemirli: “Çiftçilerimizin..
    20. Laboratuvar cihazlarının kabusu..
    21. Siirt’te izne çıkan asker, trafik..
    22. Karın ağrısı şikayeti ile gittiği..
    23. Çınarcık’ta korkutan heyelan
    24. Akdeniz’den Uzaktan Eğitim Sertifikası
    25. Orhan Aydın: Enflasyonla mücadelede..
    26. Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin..
    27. Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla..
    28. TÜBİTAK Bölge Sergisine Erzurum damga..
    29. Görevde 25 yılı aşan sağlık..
    30. Nazilli’de Ceyhun Yılmaz rüzgarı esti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!