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YSK sandık görevlisi başvuru 2019 YSK son dakika

31 Mart 2019 yerel seçimlerin için geri sayım sürerken, Yüksek Seçim Kurulu’nun da seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Belediye başkan adaylarına ilişkin kesin listeler YSK tarafından açıklandı. 2019 yerel seçimlerde oy kullancak vatandaşlar oyunun nerede kullanacağını arıştırmaya devam ederken, seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler de YSK sandık görevlisi başvuru 2019 nasıl olunur? YSK sandık görevlisi başvuru 2019, YSK sandık görevlisi başvuru 2019 formu, YSK sandık görevlisi başvuruları nasıl ve nereye yapılır? Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlisi başvurusu 2019, YSK sandık görevlisi başvuru tarihi 2019 ne zaman? İşte yerel seçim 2019 son dakika haberleri…

04 Mart 2019 Pazartesi 11:51
YSK sandık görevlisi başvuru 2019 YSK son dakika

31 Mart 2019 yerel seçimlerin için geri sayım sürerken, Yüksek Seçim Kurulu’nun da seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Belediye başkan adaylarına ilişkin kesin listeler YSK tarafından açıklandı. 2019 yerel seçimlerde oy kullancak vatandaşlar oyunun nerede kullanacağını arıştırmaya devam ederken, seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler de YSK sandık görevlisi başvuru 2019 nasıl olunur? YSK sandık görevlisi başvuru 2019, YSK sandık görevlisi başvuru 2019 formu, YSK sandık görevlisi başvuruları nasıl ve nereye yapılır? Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlisi başvurusu 2019, YSK sandık görevlisi başvuru tarihi 2019 ne zaman? İşte yerel seçim 2019 son dakika haberleri…

2019 yılının 31 Mart Günü yerel seçimler yapılacak. Bu seçimde il Belediye Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Muhtar Adayları seçilecek. Seçimlere girecek olan siyasi partiler 2019 belediye başkan adaylarını açıklayıp listeyi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Yüksek Seçim Kurulu-YSK da partilerin belediye başkan adayları ve il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri kesin listesini açıkladı. Seçimlerin demokratik bir şekilde ve şeffaklık gereği vatandaşlar YSK’nın belirlediği seçim sandıklarında görev alabilmekte. Partilerin Seçim Sandığı görevlisi olmak için ise partilerin ilçe başkanlıklarına müracaat etmek gerekmekte. 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık başkanı nasıl olunur?

2019 yılının 31 Mart Günü yerel seçimler yapılacak. Bu seçimde il Belediye Başkanları, İlçe Belediye Başkanları , Muhtar Adayları seçilecek. Partiler adaylarını bir bir açıklıyor. Yerel Seçim YSK Sandık görevlisi başvuruları ile vatandaşlar seçimlerde görev alabilmekte. 31 Mart 2019 Yerel Seçimde YSK Sandık Görevlisi başvuruları  15 Şubat 2019 – 8 Mart 2019 arasında başlanacak. Sadece kimliğinizle gidip bir başvuru dilekçesi doldurmanız yeterlidir. Dilekçede kişisel bilgileriniz doğum tarihi Tc no v.s bulunmaktadır. Ayrıca daha önceki seçimlerde görev alıp almadığınız sorulmaktadır. Bu sorulara göre seçimde görev alma ihtimaliniz artar. Tabi ki seçimde görevli olmanız tamamen yerel mahkemelerin hakimlerinin seçmesi ile gerçekleşmekte. Kısacası sizi seçimde atayan Yüksek seçim kurulu değil Yerel Mahkeme Hakimidir. Seçimde Yüksek Seçim Kurulu Sandık Kurulu Başkanı ,Sandık Kurulu Memuru ve Müşahitleri sandık başında görevlendirir. Sandıklarda genellikle 1 Sandık Başkanı 1 Memur Üye 2 Müşahit olmaktadır. Ayrıca her partiden 1 Müşahit sandık kurulunda görev alır. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun "müşahit" kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine hükmetti.

 

Oyumu nasıl kullanırım?

Seçimlere hangi partiler girecek? 31 Mart 2019 yerel seçimleri

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi. Seçimlere 13 parti katılacak.

Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle: 

— AK Parti

— Bağımsız Türkiye Partisi

— BBP

— CHP

— Demokrat Parti

— Demokratik Sol Parti 

— HDP

— Hür Dava Partisi

— İYİ Parti

— MHP

— Saadet Partisi

— Türkiye Komünist Partisi

— Vatan Partisi

YSK seçim takvimi

 

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:51
  1. YSK sandık görevlisi başvuru 2019 nasıl olunur?
  2. YSK sandık görevlisi başvuru 2019
  3. YSK sandık görevlisi başvuru 2019 formu
  4. YSK sandık görevlisi başvuruları nasıl ve nereye yapılır?
  5. Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlisi başvurusu 2019
  6. YSK sandık görevlisi başvuru tarihi 2019 ne zaman?
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