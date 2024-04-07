  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural neden “Murat Kurum çok büyük farkla kazanacak” dediğini açıkladı: Son 10 günde olan oldu

Gelecek hafta başbakan seçilmesi bekleniyor! Böyle seslendi: Eylemlerinizden iğreniyoruz

Türkiye'ye vermedikleri savaş uçakları başlarına bela oldu: Gurur kaynağıydı, baş ağrısı oldu

Filistin'deki zulüm İsrail'i yakmaya başladı! 100 bin gösterici sokaklara döküldü

Vay uyanıklar vay! CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kayınpedere çalışmış

Kandil uzlaşısının sağlandığı Esenyurt'ta ilk icraat: İşçileri SMS ile kovdular!

Türkiye’nin AKKA'dan çekilmesi ne anlama geliyor?

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi bile: Birbirine havlu atıyor!

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı
Siyaset YSK kararını verdi! İşte seçimlerin tekrarlanacağı ilçeler
Siyaset

YSK kararını verdi! İşte seçimlerin tekrarlanacağı ilçeler

Yeniakit Publisher
2024-04-07 09:00:00 -
YSK kararını verdi! İşte seçimlerin tekrarlanacağı ilçeler

Yüksek Seçim Kurulu, Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan ile Siverek ilçelerinde sonuçlara yapılan itirazları değerlendirerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karara bağlanıyor.

İl ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu toplandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP, seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti.

YSK, bu talebi reddetti.

Pınarbaşı'nda seçimler yeniden yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz iptal kararını getirdi.

MHP, seçim sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunurken başvuruyu değerlendiren YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde de seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi.

İtiraz süreci 10 Nisan'da sona erecek

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek.

Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Seçim bitti maske indi! CHP özüne dönüyor! Burada ezan mı biter? Bu ne ya
Seçim bitti maske indi! CHP özüne dönüyor! Burada ezan mı biter? Bu ne ya

Gündem

Seçim bitti maske indi! CHP özüne dönüyor! Burada ezan mı biter? Bu ne ya

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan sözler! Seçim öncesi bunları söylemiş! Resmen şok olacaksınız" target="_blank">
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan sözler! Seçim öncesi bunları söylemiş! Resmen şok olacaksınız
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan sözler! Seçim öncesi bunları söylemiş! Resmen şok olacaksınız

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan sözler! Seçim öncesi bunları söylemiş! Resmen şok olacaksınız

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye bomba tavsiye! Ve seçim sonrası dikkat çeken hamle geldi
Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye bomba tavsiye! Ve seçim sonrası dikkat çeken hamle geldi

Medya

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye bomba tavsiye! Ve seçim sonrası dikkat çeken hamle geldi

Meral Akşener’le ilgili şok iddia! Meğer seçim gecesi bunu yapmış! Ortalık çok fena karışacak" target="_blank">
Meral Akşener’le ilgili şok iddia! Meğer seçim gecesi bunu yapmış! Ortalık çok fena karışacak
Meral Akşener’le ilgili şok iddia! Meğer seçim gecesi bunu yapmış! Ortalık çok fena karışacak

Siyaset

Meral Akşener’le ilgili şok iddia! Meğer seçim gecesi bunu yapmış! Ortalık çok fena karışacak

Ahmet Hakan’dan olay "seçim" yazısı! "Yaz oğlum" diyerek bombaları ardı ardına patlattı
Ahmet Hakan’dan olay “seçim” yazısı! “Yaz oğlum” diyerek bombaları ardı ardına patlattı

Medya

Ahmet Hakan’dan olay “seçim” yazısı! “Yaz oğlum” diyerek bombaları ardı ardına patlattı

MHP'nin itirazı sonuç verdi! O bölgede seçimler yeniden yapılacak
MHP'nin itirazı sonuç verdi! O bölgede seçimler yeniden yapılacak

Siyaset

MHP'nin itirazı sonuç verdi! O bölgede seçimler yeniden yapılacak

Yerel seçimlerin hemen ardından Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Bunu yapmazsam şerefsizim
Yerel seçimlerin hemen ardından Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Bunu yapmazsam şerefsizim

Gündem

Yerel seçimlerin hemen ardından Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Bunu yapmazsam şerefsizim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23