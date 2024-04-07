YSK kararını verdi! İşte seçimlerin tekrarlanacağı ilçeler
Yüksek Seçim Kurulu, Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan ile Siverek ilçelerinde sonuçlara yapılan itirazları değerlendirerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karara bağlanıyor.
İl ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu toplandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP, seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti.
YSK, bu talebi reddetti.
Pınarbaşı'nda seçimler yeniden yapılacak.
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz iptal kararını getirdi.
MHP, seçim sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunurken başvuruyu değerlendiren YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde de seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi.
İtiraz süreci 10 Nisan'da sona erecek
İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.
14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek.
Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.
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