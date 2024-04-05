YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

HABER MERKEZİ

Türk halkını “PKK sizi tükürüğüyle boğar” sözleriyle tehdit eden ve “terör örgütüne yardım” suçundan hapse mahkûm olan DEM Partili Abdullah Zeydan’ı ve Kandil’i üzecek haber hukukçulardan geldi. Savcılık itirazı üzerine 29 Mart tarihinde seçilme yeterliliğini kaybeden ve ittifak ortağı CHP’liler ile terör örgütü üyelerinin tepkisi sonrası mazbatası geri verilen Zeydan’ın belediye başkanlığının uzun sürmeyeceği ifade edildi. Aralarında TCK’nın mimarı sayılan İzzet Özgenç ile malum zihniyetin gözdelerinden Erşan Şen gibi hukukçular bile, memnu hakkın süresinden önce geri verildiğine ve seçilme yeterliliği olmadığına işaret ederken, zeydan’ın seçime girmesindeki yanlışlığa vurgu yaptı. akit’e konuşan hukukçular ise istinaf sonucu “3 yıllık sürecin dolmadığının” tescillenmesi halinde Zeydan hakkında yeniden karar verileceğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığını ifade etti. Kararın değişmesi halinde yanlış belge getiren DEM’li Zeydan’ın görevden atılacağını fakat mazbatayı aldığı için ikinci sıradaki partinin adayı yerine bu defa Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin oylarıyla yeni başkanın seçileceğini ifade eden hukukçular, “Zeydan’ı YSK kurtaramayacak, PKK sempatizanları kendi tükürüğünde boğulacak” görüşünde birleşti.

Hata yargıdan dönecek

akit’e konuşan Avukat Harun Akdere, şunları dile getirdi: “Van’daki kargaşanın aslında tamamı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve YSK’nın kararı etrafında dönen konular. Evet, mahkemenin kararı hatalı ancak il seçim kurulu o hatalı karar görerek bir aday listesini kabul ediyor. Abdullah Zeydan’ın terör örgütünü övücü konuşması nedeniyle hakkında verilmiş mahkumiyete bağlı memnu hakların yeniden yürürlüğe girmesi kararının usulsüz şekilde kaldırılmasını düzeltecek yer yine yargıdır. Dolayısıyla bu hatalı karar elbette kanun yollarından dönecektir. Ayrıca bölge halkının iradesi de aslında Zeydan’ı onaylamak üzerine değil. İnsanlar kendisini temsil ettiğini düşündüğü, inandığı partiye oy veriyor. Bu durumda da istinaf sonrası Zeydan’ın başkanlığının düşmesi halinde Van Belediye Meclisi kendi arasından bir belediye başkanı seçecektir ve halkın iradesi yine sonuca yansıyacaktır. Bu siyasetin konusu değil, yargının konusudur. Bize düşen bu kararla saygı duymaktır.”

İstinaf halleder

Avukat Yurdal Kılıçer ise şunlar söyledi: “Abdullah Zeydan’ın seçilme yasağına dayanak olan ceza mahkemesi ek kararı istinaf mahkemesi tarafından onanır ise siyasi yasağı tekrar gündeme gelir. Bu durumda da Zeydan’ın belediye başkanlığı düşer ve Van Büyükşehir Belediye İl Meclisi kendi içinde yeni bir belediye başkanı seçer. Burada tartışılması gereken konu, Zeydan’n aldığı mahkumiyet nedeni ile eğer seçilme hakkı konusunda yasaklı olduğu süre dolmadı ise neden adaylığı kabul edildi? Yok eğer seçilme yasağı süresi kalkmış ise, seçim sonrası mazbata verilmeyerek olayların olmasına neden sebebiyet verildi? Bu konuda Van İl Seçim Kurulu en hafif tabirle süreci yürütememiştir. Seçilme yasağı süresinin dolup dolmadığını tespiti gibi çok basit bir konuda toplumsal kaosa yol açacak kararlar alınması ya da zamanında alınamaması gerçekten düşündürücü bir durumdur. Hukuken bu kadar basit bir konuda böylesine bir durumun oluşmasına sebebiyet verilmesini gerçekten anlamak mümkün değildir.”

HSK’dan Zeydan incelemesi

Öte yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ‘PKK sizi tükürüğünde boğar’ sözleri nedeniyle hapis cezası alan ve DEM Parti’nin Van Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın daha iki yıllık süre varken memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı. Mahkeme 3 yıllık süre dolmadan, bir yılda memnu hakları iade etmişti.