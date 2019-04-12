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Seçim 2019 Sayfası

YSK İstanbul ve Büyükçekmece' görüşmeleri birleştirildi... Peki süreç şimdi nasıl işleyecek

YSK'dan son dakika Büyükçekmece ve İstanbul kararı! YSK seçimdeki usulsüzlükler nedeniyle 'Büyükçekmece görüşmesini' erteledi. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu 'İstanbul ve Büyükçekmece' görüşmelerinin birleştirilmesine karar verdi.

12 Nisan 2019 Cuma 06:38
YSK İstanbul ve Büyükçekmece' görüşmeleri birleştirildi... Peki süreç şimdi nasıl işleyecek

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan YSK'ye itiraz süreci dün tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin BüyükçekmeceBelediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Partinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.

Karar İstanbul genelini etkileyeceği gerekçesiyle alındı

YSK'nın bu kararı, Büyükçekmece sonucunun İstanbul genelini doğrudan etkileyeceği gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.

YSK, Büyükçekmece ve İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi.

YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.

"İstanbul ve Büyükçekmece" görüşmeleri birleştirildi

İtiraz neydi?

AK Parti, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek bu ilçede seçimlerin tekrarlanması amacıyla YSK'ya olağanüstü başvuruda bulundu.

Emin Pazarcı YSK kararını böyle değerlendirdi.

İstanbul için itirazda tüm oyların sayılması gerekiyor

Şu anda İBB Başkanlığı için geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Her sandıkta ayrı bir sandık kurulu olmadığı için bu süreç de yavaş işliyor. Özellikle Maltepe ilçesinde devam eden sayım nedeniyle İstanbul'da kesin sonuç ortaya çıkmış değil.

YSK'ya olağan itirazlar için son gün 13 Nisan.

TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı, YSK'nın seçimini değerlendirdi

Süreç nasıl işleyecek

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sayım bittikten sonra il birleştirme tutanağında hangi adayın ne kadar oy aldığı belirlenecek ve kazanan isim belli olacak. İl birleştirme tutanağı belli olduktan sonra da partiler olağanüstü itiraz haklarını kullanarak YSK'ya gidebilecek. Bu durumda AK Parti veya CHP olağanüstü itiraz hakkını kullanıp YSK'ya giderse; kurul Büyükçekmece ve İstanbul genelini birlikte değerlendirip nihai kararı verecek.

Peki şimdi süreç nasıl işleyecek?

Sandık seçimin namusu diyorsak...


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de daha farklı usulsüzlükler yapıldığına dikkati çekerken, "Sandık seçimin namusu diyorsak o zaman bu sandıkta olup biteni net bir şekilde ortaya koymak gibi bir mecburiyetimiz var. Bizim yaptığımız bu." diye konuştu. Büyükçekmece'de 2017'de bir işçinin ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendirdiğini anlatan Yavuz, bu kişinin iskana açılmamış bir yeri, bir TIR garajını numaralandırdığını, bir okulu, bir arsayı ev gibi gösterdiğini ve seçmen kaydı yaptığını hatırlattı.Yavuz, önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da seçimlerin iptali için başvuracaklarını söyledi

 

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 07:15
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