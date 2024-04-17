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Gündem YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi
Gündem

YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 15:30:00 - 2024-04-17 15:52:18
YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, Ordu ve Hatay'da seçimlerin yenilenmesi başvurularını karara bağladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin itirazları üzerine Hatay, Ordu ve İskenderun için kararını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler oyların yüzde 40.07'sini, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36'sını almıştı.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ayrıca YSK, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'Tam Kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı da reddetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatay'da seçimi az farkla kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk mazbatasını 6 Nisan tarihinde almıştı.

İKİ İLDE DE SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

Bu kararla birlikte iki il ve bir ilçede seçimler yenilenmeyecek. 

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