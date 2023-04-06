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Siyaset YSK duyurdu! Bir parti ittifaktan çekildi
Siyaset

YSK duyurdu! Bir parti ittifaktan çekildi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 20:21:00 -
YSK duyurdu! Bir parti ittifaktan çekildi

EMEP'in, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ayrılmasına ilişkin karar YSK'nin sitesinde yayımlandı. İttifak, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile TİP arasında devam edecek.

Emek Partisinin (EMEP), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan çekildiğine dair karar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yayımlandı.

YSK'nin kararında, 24 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP'in, seçimlere "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla girmek adına YSK Başkanlığına ittifak protokolü sunduğu anımsatıldı.

EMEP'in, 1 Nisan tarihli dilekçesinde ise ittifaktan çekilme kararı aldığını YSK'ye bildirdiği ifade edilen kararda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile TİP arasında devam edeceğine karar verildiği aktarıldı.

İlgili karar, her partiye de bildirilecek.

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Yorumlar

benim de bir duyurum var:

bizim mahallenin 8 nci sokağında yaşayan ihtiyar kör bir kedi vardı, o ölmüş geçen, duyurulur

Nur

Ne yapacaklarını şaşırdı zavallılar
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