0553 313 94 23

YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul seçimlerinde katılım oranının Yüzde 84,5 olduğunu açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, itiraz sürecinin başladığını belirtti.

YSK Başkanı yaptığı açıklamada, "Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063 geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 yüzde 44.99. Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.

Salı günü saat 15.00'e kadar YSK'ya itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kurulunun cevap verme süresi 2 gün. Ardından 3 gün içinde tekrar itiraz hakkı var. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
  1. İstanbul
  2. YSK Başkanı Sadi Güven

YORUM YAZ

  • MuratMurat1 sa önce
    Katılım oranı bu kadar olduğuna dua etsinler, yoksa aradaki fark 9% daha farklı olurdu

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
  1. Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
  2. Makam odalarına 'gizli dedektör'
  3. Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’da
  4. Seyfe Gölü Kuş Cenneti bölgesinde, yol..
  5. Giulia Cocchella’dan Uçan Minimini..
  6. Pat pat ile trafiğe çıkan yandı
  7. Vali Güzeloğlu’ndan Başkan Beyoğlu’na..
  8. Yeni Akit gazetemize saldırılarla,..
  9. Enez Gençlik Kampı’nın ilk konukları..
  10. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
  11. Almanya'da iş dünyası güveni haziranda..
  12. Mursi’nin cumhurbaşkanlığı ve ölümü..
  13. Elektrikli bisiklete çakar taktı,..
  14. Karaköprü Belediyespor’da alt yapı..
  15. Kadınların yaptıkları eserler..
  16. Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail..
  17. Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini..
  18. Şehir askerin ailesine şehadet belgesi..
  19. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
  20. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
  21. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
  22. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
  23. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
  24. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
  25. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
  26. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  27. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
  28. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
  29. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
  30. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama