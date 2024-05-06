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Gündem YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!
Gündem

YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!

Yeniakit Publisher
2024-05-06 15:44:00 - 2024-05-06 15:50:14
YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!

YSK Başkanı Ahmet Yener: "İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecek."

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkan Ahmet Yener, YSK kesin sonuçlarını açıkladı. Yener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

31 Mart 2024 günü yapılan seçimlerin 207 bin sandıkta 61 milyon kayıtlı seçmenle seçimlere gidildi. Seçim sürecinde tüm veriler takvimde ön görülen tarihlerde siyasi partilerle paylaşıldı.

Seçime katılan parti temsilcileri başkalığımızda takip etmiştir. Tutanaklar internet sitemizde vatandaşların erişimine açılacaktır. 2009-2024 arası yapılan seçimlere ait verilerin paylaşımı yapılmaktadır.

İlan edilen yerlerde seçimler 2 Haziran'da yenilenecek.

Ayrıntılar geliyor...
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