YSK Başkanı Ahmet Yener Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener "Şuanda 54.60'ı sayılmış durumda. Veri girişleri devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın oy oranı 54.47 Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise 45.53." açıklamasını yaptı.
Türkiye'de oyların sayımı devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
Yener "Şuanda 54.60'ı sayılmış durumda. Veri girişleri devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın oy oranı 54.47 Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise 45.53." açıklamasını yaptı.