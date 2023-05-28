  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YSK Başkanı Ahmet Yener Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranını açıkladı
Gündem

YSK Başkanı Ahmet Yener Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:32:00 -
YSK Başkanı Ahmet Yener Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener "Şuanda 54.60'ı sayılmış durumda. Veri girişleri devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın oy oranı 54.47 Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise 45.53." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de oyların sayımı devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

Yener "Şuanda 54.60'ı sayılmış durumda. Veri girişleri devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın oy oranı 54.47 Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise 45.53." açıklamasını yaptı.

Sandık başında siyasi şov! Portakal'a suç duyurusu
Sandık başında siyasi şov! Portakal'a suç duyurusu

Gündem

Sandık başında siyasi şov! Portakal'a suç duyurusu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat çeken 'balkon' detayı! Erdoğan bir ilke imza atacak
Dikkat çeken 'balkon' detayı! Erdoğan bir ilke imza atacak

Gündem

Dikkat çeken 'balkon' detayı! Erdoğan bir ilke imza atacak

ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti
ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti

Gündem

ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23