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Gündem YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
Gündem

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 11:54:00 -
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Yener'in konuşmasından öne çıkanlar:

İtirazları dün kurulumuz değerlendirilmiştir. 28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon seçmenimizin oy kullandığı belirlenmiştir.

Oy kullanma oranı yüzde 85,72 olarak gerçekleşmiştir.

Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir.
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