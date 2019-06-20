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YSK 23 Haziran seçmen sorgula YSK 23 Haziran seçimleri son dakika kimler oy kullanmayacak?

Türkiye pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için nefesini tuttu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. YSK seçmen listesini güncelledi: 23 Haziran'da 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak. Peki YSK listesine göre 23 Haziran İstanbul seçimleri için kimler oy kullanamayacak?

20 Haziran 2019 Perşembe 17:44
YSK 23 Haziran seçmen sorgula YSK 23 Haziran seçimleri son dakika kimler oy kullanmayacak?

Türkiye pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için nefesini tuttu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. YSK seçmen listesini güncelledi: 23 Haziran'da 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak. Peki YSK listesine göre 23 Haziran İstanbul seçimleri için kimler oy kullanamayacak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23 Haziran seçmen listesine göre, asker, Hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü. 

Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak.

8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 

4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 

21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak. 

Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi 23 Haziran İstanbul Seçimi'nde oy kullanamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir günceleme çalışması yapılmadığı için 31 mart seçimleri ile aynı oldu. Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:44
  1. YSK listesine göre 23 Haziran İstanbul seçimleri için kimler oy kullanamayacak?
  2. YSK 23 Haziran seçmen sorgula
  3. YSK 23 Haziran seçimleri son dakika kimler oy kullanmayacak?

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