YRP’nin aldığı siyasi tavır Müslümana kaybettirir

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Başkan Erdoğan’a olan husumetleri yüzünden CHP’nin dümenine giren ve vatandaştan tarihi bir tokat yiyerek gereken dersi alan SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ardından Yeniden Refah Partisi de benzer bir yolda ilerlemesi mütedeyyin kesimi üzüyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nda olan ve sonrasında iki büyükşehir ile 35 ilçe belediyesi talebi kabul edilmediği için yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan Refah”ın tutumu, kritik illerde CHP’nin kazanma ihtimalini artırıyor. Muhafazakâr seçmenin bölünecek olmasından memnuniyet duyan aksine fondaş gazeteciler, Fatih Erbakan’ın kararının 31 Mart seçimlerinde CHP’yi kurtaracağını manşetlerine taşıyor. Cumhur İttifakı oylarını bölen Refah’ın yanlış strateji uyguladığını ve CHP’nin ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, yol yakınken bu hatadan dönülmesi ve laikçi sol azınlığın sevindirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Saadet Partisi'ne evriliyor

Refah’ın kritik konumda olduğunu belirten Altunsoy, şunları dile getirdi: “Muhafazakar siyasetin önünü alıcı, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak AK Parti’ye zarar verici bir misyon edinmiş gibi gözüküyor. Özellikle son zamanlardaki tavırlarıyla muhafazakar seçmen nezdinde süratle Saadet Partisi’ne doğru evrildiği yorumları yapılıyor. Yeniden Refah Partisi’nin bu olumsuz imajı silmesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak ve ileride yönetici pozisyonu almak istiyorsa kendisine has özgün projeleri ve iddialı programıyla halkın karşısına çıkmalı. AK Parti’den artakalan bakiye siyasetçileri, aday olamayan küskünleri toparlayarak, bunları partisine devşirerek oy toplama gayretine girmemeli. Çünkü bunun seçmende bir karşılığı yok. Bu şekilde sadece AK Parti’nin zayıflamasını sağlıyorsunuz. Bu da CHP’nin ekmeğine yağ sürer. Bu manada Refah, şu anda CHP’nin birinci gözdesi olmuş durumda. Hem İstanbul’da hem Bursa’da hem Ankara’da seçimlere müstakil girmesi, CHP’lileri kazanma beklentisine soktu. Bunu da saklamıyorlar.

Bursa'yı bile kaybettirebilir!

Örneğin AK Parti 2019 seçimlerinde Bursa’yı kıl payı kazanmıştı. Eğer Refah iki üç puan AK Parti’den götürecek olursa, ecdad şehri olan mübarek Bursa gibi muhafazakâr siyasetin kalesi olan bir şehir de CHP’nin seçim kazanma ihtimali gündeme geliyor. Bu milliyetçi muhafazakâr seçmen tarafından mutlak manada bir yere not edilir. Bu yüzden yeniden Refah’ın politikalarını ve siyasi amaç yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. AK Parti’nin yaptığı birtakım yanlışları gündeme getirip, halktan oy talep etmesi noktasında bir duruş sergilemesi gerektiği halde bunu yapmak yerine bir bölen olması doğru değil. Bu kalıcı bir siyaset değildir. Uzun vadede özellikle muhafazakâr seçmende bir yansıması olur. Refah Partisi, Saadet gibi kaybolup gitmeye ve kendi kendi elimine etmeye mecbur kalır.”

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