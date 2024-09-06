  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset YRP’de sular durulmuyor! Cümbür cemaat istifa ettiler
Siyaset

YRP’de sular durulmuyor! Cümbür cemaat istifa ettiler

Yeniakit Publisher
2024-09-06 16:09:00 -
YRP’de sular durulmuyor! Cümbür cemaat istifa ettiler

Son günlerde art arda gelen istifalarla sarsılan Yeniden Refah Partisi’nde bir şok daha yaşandı. Sivas'ın Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aydemir, belediyeye bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sivas'ta merkeze bağlı Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden şahsım ve belediye meclis üyelerim olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

 

YRP'deki istifa akıllara Fatih Erbakan'ın bu sözlerini getirdi
YRP'deki istifa akıllara Fatih Erbakan'ın bu sözlerini getirdi

Siyaset

YRP'deki istifa akıllara Fatih Erbakan'ın bu sözlerini getirdi

YRP’ye Şanlıurfa’dan bir şok daha!
YRP’ye Şanlıurfa’dan bir şok daha!

Siyaset

YRP’ye Şanlıurfa’dan bir şok daha!

Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...

Aktüel

Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...

YRP'den istifa etmişti! Kasım Gülpınar'dan CHP'ye soğuk duş
YRP'den istifa etmişti! Kasım Gülpınar'dan CHP'ye soğuk duş

Siyaset

YRP'den istifa etmişti! Kasım Gülpınar'dan CHP'ye soğuk duş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23