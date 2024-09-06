YRP’de sular durulmuyor! Cümbür cemaat istifa ettiler
Son günlerde art arda gelen istifalarla sarsılan Yeniden Refah Partisi’nde bir şok daha yaşandı. Sivas'ın Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aydemir, belediyeye bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Sivas'ta merkeze bağlı Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.
Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden şahsım ve belediye meclis üyelerim olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."
Aktüel
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...