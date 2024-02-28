YRP Başkanı Erbakan’a Ankara esnafından tepki: Muhalefetle bir oldunuz
AK Parti’ye kaybettirme ve CHP’ye kazandırma amacı güden YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’da beklemediği bir tepkiye karşılaştı.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’da beklemediği bir tepkiye karşılaştı.
Fatih Erbakan, Ankara adayı Suat Kılıç’la semt pazarını gezerken selam verdiği bir esnafın “Cumhurbaşkanlığı’nda iyi yaptınız. Gittiniz şimdi muhalefetle bir oldunuz. Şok olduk” sözleri karşısında ne diyeceğini şaşırdı.
Bunun üzerine araya giren Suat Kılıç, “Biz size güveniyoruz” dedi. Esnaf da Erbakan ile Kılıç’a dönerek “Biz size güvenmiyoruz” karşılığını verdi.