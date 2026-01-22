YPG/SDG’den uşaklık itirafı: “İsrail’i son ana kadar bekledik” itirafı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yıllarca küresel emperyalistlerin “mayın eşekliğini” yapan YPG/SDG, Şam yönetiminin önünde tarihi bir hezimet yaşarken, 3. kez mutabakat imzalamak mecburiyetinde kalan teröristlerin son ana kadar efendilerinden yardım bekledikleri ortaya çıktı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan İlham Ahmed, Suriye güçleriyle yaşanan çatışmalar sürerken, İsrail ile temas halinde olduklarını ve İsrail’den gelebilecek her türlü yardıma açık olduklarını söyledi. Suriye ordusunun önünde ağır bir hezimete uğrayarak kaçmaya başlayan YPG/SDG teröristlerinin tamamen bölgeden silinmesini önlemek üzere ABD’nin bastırmasıyla Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara Mazlum Abdi ile arasında imzalanan dört günlük ateşkes anlaşmasının imzalanması sonrasında konuşan YPG/PYD elebaşlarından İlham Ahmed, “Bizimle temas halinde olan İsrailli şahsiyetler var. Eğer bu temaslar İsrail’den gelecek bir yardıma dönüşürse, her alandaki yardıma açığız” diyerek emperyalistlerin yönlendirmesi olmadan bir hiç olduklarını ortaya koydu.

SDG/YPG KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLMADIĞININ İSPATI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “PYD/YPG elebaşlarından İlham Ahmed’in, İsrail dâhil olmak üzere dış aktörlerden ‘her türlü yardıma açık olduklarını’ itiraf etmesi, bu yapıların yerli, meşru ya da toplumsal bir karşılığı olmayan terör gurupları olduğunun bir nevi itirafıdır. Bu açıklama, yıllardır ‘DEAŞ’la mücadele’ kapsamında meşrulaştırılmaya çalışılan YPG/SDG’nin, Suriye halkının ya da Kürtlerin temsilcisi olmadığının ispatıdır. Bu yapının; Suriye ordusu karşısında yaşadığı çözülme ve peş peşe imzalanmak zorunda kalınan mutabakatlar, YPG/SDG’nin operasyonel kapasitesinin tükendiği anlamına gelmektedir. İsrail’den veya batılı güçlerden destek beklemeleri, ‘direniş”, “özerklik’ ya da ‘devrim’ söylemlerinin karşılığının olmadığı ve sadece var olabilmek adına sahte bir propaganda söyleminden öte bir şey değildir. Bu gelişmeler, Türkiye’nin yıllardır YPG ve SDG’nin kaos ortamı için çalışan terör unsurları oldukları tezinin gerçek olduğunu göstermektedir. YPG/PKK, küresel güçlerin vekil unsurudur ve bölge halkları için bir güvenlik tehdididir. Türkiye, askeri operasyonlarının yanı sıra yürüttüğü uluslararası diplomasi sonrasında: ABD ve Batı nezdinde YPG’nin ‘meşru ortak’ algısını ortadan kaldırmayı başarmıştır. Nitekim kaçışları esnasında DAEŞ mensuplarını serbest bırakmaları bu konuda samimi olmadıklarını göstermiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne dair söylemleri güçlendirmiştir. Bu durum, ezeli destekçisi ABD’nin artık YPG/SDG’yi desteklemeyeceği anlamına gelmektedir. Son bir umut İsrail’den destek istenmesidir. Ancak bir hususa dikkat çekmek isterim ki İsrail’den istenen destek güçlü Türkiye’ye karşı değil, iç savaştan henüz çıkmış olan Suriye meşru hükümetine karşı İsrail’in askeri işgal girişimleri ya da kendilerine karşı operasyon yapan Suriye ordusuna yönelik engelleyici saldırıların başlatılması yönündedir. Türkiye’nin ABD ile birlikte Suriye’nin yeniden inşasında ortaklaşa hareketi İsrail’in böyle bir aymazlığa kalkışmasının önünde ciddi bir engeldir” dedi.

SDG/YPG’NİN ÇÖKÜŞ SÜRECİ VE MOSSAD BAĞLANTISININ AÇIK İTİRAFI

Terör Uzmanı Salih Aydemir de şunları aktardı: “PYD-YPG/SDG yapılanmasının sahadaki gücünü kaybetmesi son dönemde örgüt yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla birlikte stratejik bir çöküşe dönüşmüştür. PYD elebaşlarından İlham Ahmed’in Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demeçler bu yapının uzun süredir bağımsız bir aktör olmaktan çıktığını ve tamamen emperyalist siyonist merkezlerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Suriye ordusunun baskısı karşısında tutunamayan ve üçüncü kez Şam yönetimiyle mutabakat imzalamak zorunda kalan SDG’nin, çatışmalar sürerken dahi İsrail ile temas hâlinde olması örgütün ‘son ana kadar dış destekle ayakta kalma’ arayışını gözler önüne sermektedir. İlham Ahmed’in ‘İsrailli şahsiyetlerle temas hâlindeyiz ve her türlü yardıma açığız’ yönündeki açıklaması, bir siyasi söylemden ziyade, örgütün içine düştüğü çaresizliğin açık bir itirafıdır. Bu durum, konjonktürel ya da geçici değildir. Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Ofra Bengio’nun Birinci Körfez Savaşı sonrası İsrail’in Irak Kürtlerine verdiği destekle ilgili değerlendirmeleri de bu tespiti doğrulamaktadır. Bugün SDG/YPG’nin içine düştüğü tablo, bu tarihsel çizginin güncel bir yansımasıdır. İsrail’in ‘Arz-ı Mevud’ hedefleri doğrultusunda bölgede kullanabileceği taşeron yapılar arayışında Mazlum Abdi ve İlham Ahmed gibi figürlerin ön plana çıkması tesadüf değildir. Sonuç olarak İlham Ahmed’in açıklamaları konjonktürel bir çıkıştan ziyade stratejik bir ifşa niteliği taşımaktadır. SDG/YPG yapılanması emperyalist ve siyonist destek olmaksızın sürdürülebilir bir varlık ortaya koyamadığını dolaylı biçimde kabul etmiştir. Bölgesel güç dengeleri içerisinde bağımsız bir aktör konumunda bulunmadığını kendi beyanlarıyla teyit etmiştir. Bu tablo örgütün sahadaki yenilgisinden çok daha ağır bir siyasi ve stratejik çöküşe işaret etmektedir.”