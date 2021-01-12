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Dünya YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı'da zorla silah altına alınmaktan kaçan gençlere ateş açtı
Dünya

YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı'da zorla silah altına alınmaktan kaçan gençlere ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeydoğusunda işgali altındaki bölgelerde zorla silah altına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 17:53:00 -
YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı'da zorla silah altına alınmaktan kaçan gençlere ateş açtı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki işgal bölgelerinde zorla askere alma uygulamasından kaçan bir grup gence terör örgütü YPG / PKK'nın ateş açması sonucunda en az bir kişi yaralandı.

Arap nüfusun yoğun olduğu Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde YPG / PKK'nın zorunlu askere alma uygulaması devam ediyor.

Terör örgütü YPG / PKK, Haseke'nin Kamışlı ilçe merkezinde yaklaşık 15 genci sözde tutukladı.

Örgütün işe alım uygulamasına karşı çıkan gençlerden bir kısmının kaçmaya çalıştığı ve üzerlerine ateş açılması sonucu en az bir gencin yaralandığı öğrenildi.

Daha önce de benzer uygulamalar gerçekleştiren teröristler, son aylarda Haseke il merkezinde ve Kamışlı ilçe merkezinde evlere ve kontrol noktalarına düzenlenen baskınlarda 18 yaş ve üzeri yüzlerce erkeği gözaltına aldı.

Teröristler gözaltına alınan gençlerini ülkenin kuzeydoğusunda Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.

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