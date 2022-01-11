  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya YPG/PKK Rakka'da 50'den fazla sivili alıkoydu
Dünya

YPG/PKK Rakka'da 50'den fazla sivili alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK'nın, son 2 gündür Suriye'de işgalinde tuttuğu Rakka ilinde hayat pahalılığını protesto eden 50'den fazla sivili alıkoyduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 12:49:00 -
YPG/PKK Rakka'da 50'den fazla sivili alıkoydu

YPG/PKK'lı teröristler, Rakka'da 8 Ocak'ta hayat pahalılığına karşı protestolara sahne olan Suveydiyye köyüne gece saatlerinde silahlı baskın düzenledi.

Köyün giriş ve çıkışındaki sözde yol kontrol noktalarına takviye gücü sevk eden YPG/PKK’lı teröristler, saat 22.50 sularında kuşattıkları köye ateş açarak girdi.

Teröristler, 8 Ocak'taki protestolara katılan 7 sivili alıkoydu.

Terör örgütü dün de Rakka’nın batısında Tabka ilçesinde hayat pahalılığını ve örgütün yolsuzluklarını protesto etmek isteyen 45 sivili alıkoymuştu.

Böylece terör örgütü YPG/PKK, son 2 günde Tabka ilçesi ile Suveydiyye köyünde 50’den fazla sivili alıkoyarak bilinmeyen yere götürdü.

Terör örgütü YPG/PKK ülkenin enerji kaynaklarının yüzde 70’inden fazla elinde tutmasına rağmen işgal ettiği bölgelerde şeker, akaryakıt ve ekmek kuyrukları oluşuyor. Bölge halkı yoksulluk içinde yaşıyor.

Bu durumdan şikayetçi olan halk, sık sık protesto düzenliyor ancak terör örgütü YPG/PKK ya protestoculara ateş açıyor ya da göstericileri alıkoyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay