YPG/PKK kılıflı ‘Küçük İsrail’ devleti projesi çöktü! Siyonist İsrail’e Osmanlı tokadı

Faruk Arslan İstanbul

Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölgeyi ABD’ye kabul ettiren Türkiye, Soçi’de de ikinci kez zafer kazandı. Başkan Erdoğan ile Rusya Lideri Putin’in 6 saat 20 dakikalık görüşmesinin ardından yayınlanan muhtıraya göre PKK/PYD, sınırdan 30 kilometre güneye atılacak. Uzmanlara göre Türkiye, iki süper güç karşısında da tezlerini kabul ettirerek Güneydoğu’daki ‘küçük İsrail’ çıbanına büyük darbe indirerek Siyonistlerin Arz-ı Mev’ud rüyalarını kabusa çevirdi.

İşte Türkiye’nin gücü

Bölgesel gücünü dosta, düşmana kanıtlayan Türkiye’nin dünya aktörü olma yolunda önemli bir adım attığını belirten ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, “Gerek Fırat Kalkanı gerek Zeytin Dalı, gerekse de Barış Pınarı Harekatı tecrübe kazanan Silahlı Kuvvetlerimiz, Polis Özel Harekat da dahil artık sahada çok tecrübeli ve bilgilidir. Önüne hangi engel gelirse gelsin ortadan kaldıracak güçtedir. Türkiye bu özgüveni; milleti, güvenlik güçleri, diplomasisi, her şeyiyle kazanmıştır” dedi.

Rüyalarını kâbusa çevirdik

İsrail’in Arz-ı Mev’ud söylemine dikkat çeken Coşar şunları dile getirdi: “Türkiye’nin Güneydoğu’suna göz diken, bu toprakları kendilerine vaad edilmiş topraklar olarak gören İsrail en önemli kaybedendir. Bu topraklarda ilk olarak Kürdistan kurmak istiyorlardı. Sözde Kürdistan, üstü örtülü bir şekilde İsrail’e hizmet edecekti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarındaki başarılı sonuçlarla İsrail’in bu hayalleri suya düşmüştür. Küçük İsrail olacak olan ‘Kürdistan’ rüyası kâbusa dönmüştür. Allah’ın izniyle böyle bir şey gerçekleşmeyecektir. Bölgesinde bir güç olarak beliren Türkiye ise dünya aktörü olma yolunda önemli bir adım atmıştır. ABD Özel Kuvvetleri Irak’a ve diğer bölgelere kaymıştır. Fransa bölgeye müdahale etme teşebbüsünde bulunduysa da Erdoğan, Macron efendiye kendilerini muhatap almadıklarını haykırarak dersini vermiştir. Bu başarıdır ve inşallah daha da ileri düzeylere de taşınacaktır.”

Enerji koridoru kontrol altında

Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Yayın Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ise şu değerlendirmede bulundu: “Emperyalist süper güçler kendi yandaşlarıyla birlikte bir oyun kuruyorlardı, mesele sadece Suriye de değil. Enerji koridoru veya Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta yapılan doğal gaz aramaları hepsi bir arada düşünülmesi gerekiyor. Türkiye de bu sahalarda aktif olarak yer alıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın başarısının ardından masadaki yansıması Türkiye’nin tezlerine uygun kazanımlar elde edildi.”

Avrupa kıvırmaya başladı

Gökdağ, şöyle devam etti: “Türkiye’nin eli çifte mutabakatla güçlenmiştir. 10 gün önce ‘Türkiye’nin orada ne işi var’ diyen Avrupa Birliği ülkeleri de buradan nasıl yararlanabiliriz diye tabiri yerindeyse ‘kıvırmaya’ başladılar. Rusya ile görüşmenin 6 saat sürmesi ne kadar zor, çetin ve sıkı pazarlıkların yapıldığını bizlere gösteriyor. Türkiye’ye yönelik tehditler karşısında Türkiye’nin her türlü haklarını savunmasının teyit edilmesi, Adana Anlaşması’na vurgu yapılması çok önemli kazanımlardır. Fırat’ın doğusunda Resulayn ve Tel Abyad’a gerçekleştirilen harekatın, Münbiç ile Aynel Arab’a da uzanmasının sağlaması Türkiye açısından büyük başarıdır.”