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YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırılar yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 06:51
YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez’in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 06:51
  1. Suriye Milli Ordusu’na saldırdı
  2. YPG/PKK
  3. Anadolu Ajansı

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