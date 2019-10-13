YPG/PKK, DEAŞ’lıları salıyor

Göksel Çağlav Ankara

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan PKK/YPG, DEAŞ’li terörist ve ailelerinin bulunduğu hapishane ve kampların kapılarını açmaya başladı. Suriye’de DEAŞ’lilerin tutulduğu 7 ayrı hapishane/gözaltı merkezinin 1’i Fırat Nehri’nin batısındayken, bir diğeri ise El Bab yakınlarında. Geri kalan 6 merkez ise Fırat’ın doğusunda. Bunlardan sadece 3’ü Güvenli Bölge sınırları içinde. Mehmetçik yaklaştıkça teröristler kaçışmaya başladı. Algı oluşturmaya çalışan terör destekçisi ajanslar, TSK’nın hapishaneleri vurduğu yalanını ortaya atmaya başladı. Ancak Mehmetçiğin bölgeye varmadan teröristlerin kaçtığı ve mahkumların salındığı görülüyor. YPG’nin kontrol ettiği bu hapishanelerde DEAŞ’liler ve aileler tutuluyor. Bölgelerden kaçışan YPG/PKK’lı teröristler bir yandan da buralardaki mahkumları salıyor.

Türkiye’dekiler güvenli bölgeye!

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ’li tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin şu bilgiyi paylaştı: “Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. DEAŞ’le ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız.”