YPG'li teröristlere tanınan süre doldu

Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22.00 itibari ile doldu.

Şimdi ne olacak?

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat kapsamında, PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik sürenin devam ettiğini bildirdi..

Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Söz konusu mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkmasına ilişkin sürecin takip edildiğini aktaran Yarbay Şebnem Aktop, "Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. Terörist unsurların faaliyetleri devamlı olarak termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve İHA'lar ile gece ve gündüz kontrol edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 42 taciz ve ihlal gerçekleşti

Türk Silahlı Kuvvetlerince Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata uyulduğunu ancak PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirildiğini kaydeden Yarbay Aktop, "TSK tarafından Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" diye konuştu.

"775 terörist etkisiz hale getirildi"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 160 yerleşim yeri ile 2 bin 200 kilometrekare alanın kontrol altına alındığını vurgulayan Yarbay Aktop, kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi çalışmaları çerçevesinde mayın ve EYP temizliğinin sürdüğünü ifade ederek bugüne kadar 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini de kaydetti.

Yarbay Aktop, Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bugüne kadar toplam 7 askerin şehit olduğunun altını çizen Yarbay Aktop, harekat bölgesinde görev yapan 90 askerin yaralandığını belirtti.

Yarbay Şebnem Aktop, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman ve fedakâr Mehmetçik; Barış Pınarı Harekâtı'nda azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu mücadelede en büyük güç ve motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Kadirşinas milletimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu harekâtta da daima Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

"Mutabakat sona erdiğinde bölgede terörist olması halinde etkisiz hale getirilecek"

Güvenlik kaynakları, Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana binlerce mektup aldıklarını ifade ederek askerlik şubelerine başvuruların olduğunu aktardı. Güvenli bölgenin tesis edilmesine yönelik mutabakatın süresinin bugün akşam 22.00'de dolduğunu kaydeden kaynaklar, saat 22.00'den sonra bölgede terörist olması halinde etkisiz hale getirileceğini vurguladı.