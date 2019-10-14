YPG’li teröristler kirli ittifakı duyurdu! 'Elimizdeki bölge Esed'in kontrolüne geçecek'

YPG'nin sözde Kobani sorumlusu terörist İsmet Şeyh Hesen “Rusya ve Suriye rejimiyle anlaştık. Bugün akşama kadar gelmeleri gerekiyor” dedi.

Esed rejimi ile yaptıkları görüşmeye ilişkin konuşan Hesen, “Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün devletlere çağrıda bulunduk; ancak bir şey yapmadılar. Kendi derdimize derman olacağız. Yaralarımızı kendimiz saracağız. Bu gece geliyorlar. Bölgeyi onlar kontrol edecek” dedi.

Kirli ittifakı duyurdu

Hesen, “Rusya ve Suriye rejimiyle anlaştık. Bugün akşama kadar gelmeleri gerekiyor. Kimseye güvenmeyeceğiz. Kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Herkes silahlanmalı. Herkes hazırlıklarını yapmalı ve evlerinden uzaklaşmamalı. Hırsızlar ve askerler evlerimize girmesin” diye konuştu.