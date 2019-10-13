YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek vereceklerini açıkladılar
İran'da faaliyet gösteren ve Amerika tarafından desteklenen terör örgütü YRK, Suriye'deki YPG'lilere destek vermek için harekete geçti.13 Ekim 2019 Pazar 15:37
Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi.
TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.
YRK destek verecek
5 günde 500 teröristin öldürülmesi nedeniyle kaçış planı yapmaya başlayan YPG'ye, terör örgütünün İran uzantısı YRK destek vereceğini açıkladı.
Afrin'deki operasyon desteğe gelen 60 YRK'lı terörist öldürülmüştü.
Terör örgütleri şeması;
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