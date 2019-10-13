0553 313 94 23

YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek vereceklerini açıkladılar

İran'da faaliyet gösteren ve Amerika tarafından desteklenen terör örgütü YRK, Suriye'deki YPG'lilere destek vermek için harekete geçti.

13 Ekim 2019 Pazar 15:37
YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek vereceklerini açıkladılar

Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.

YRK destek verecek

5 günde 500 teröristin öldürülmesi nedeniyle kaçış planı yapmaya başlayan YPG'ye, terör örgütünün İran uzantısı YRK destek vereceğini açıkladı.

Afrin'deki operasyon desteğe gelen 60 YRK'lı terörist öldürülmüştü.

Terör örgütleri şeması;

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 15:37
  1. Fırat'ın doğusu
  2. YRK
  3. Suriye Milli Ordusu
  4. TSK
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. YPG
  7. Türkiye
  8. Afrin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya Türk hacker şoku!
    1. PKK'ya Türk hacker şoku!
    2. Oyun oynayan minik çocuk dehşeti yaşadı
    3. Tanklar Telabyad’a girmek için bekliyor
    4. Rakka'da hain plan! Yangın çıkartıp..
    5. Arıcı kıyafeti giyip çıkardılar...
    6. ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın..
    7. Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın..
    8. Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet..
    9. Trump'tan harekat ile ilgili yeni..
    10. YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4..
    11. Hatay'da feci orman yangını!
    12. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000..
    13. 70 ekran televizyon 4 yaşındaki..
    14. İstanbul'da hareketli anlar! Markete..
    15. Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var,..
    16. Bakanlık duyurdu: M-4 karayolu kontrol..
    17. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da..
    18. YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek..
    19. Instagram hesabına mavi tik nasıl..
    20. Skandal açıklamaların nedeni..
    21. Güvenlik Uzmanı Abbdullah Ağar kritik..
    22. Erdoğan, öldürülen terörist sayısını..
    23. Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK eylemlerine..
    24. Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş..
    25. Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak..
    26. Barış Pınarı Harekatı dünyaya..
    27. Erdoğan'dan Merkel'e rest: NATO'ya..
    28. Fransızları korku sardı!
    29. Gıdada hileli ürün üretiminde korkunç..
    30. Yurt dışına çıkmaya çalışan İran..
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!