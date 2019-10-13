YPG ‘YRK’ye sarıldı!YPG'ye destek vereceklerini açıkladılar İran'da faaliyet gösteren ve Amerika tarafından desteklenen terör örgütü YRK, Suriye'deki YPG'lilere destek vermek için harekete geçti.

Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor. YRK destek verecek 5 günde 500 teröristin öldürülmesi nedeniyle kaçış planı yapmaya başlayan YPG'ye, terör örgütünün İran uzantısı YRK destek vereceğini açıkladı. Afrin'deki operasyon desteğe gelen 60 YRK'lı terörist öldürülmüştü. Terör örgütleri şeması;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.