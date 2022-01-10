'YPG terör örgütü müdür?' Bir Kemal Kılıçdaroğlu ikiyüzlülüğü!

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Yalan siyasetini şiar edinen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin ikiyüzlülüğünü yeniden ispatladı.

Bir süre önce CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'a konuk olan CHP Genel Başkanı, Hakan'ın, "CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor?" sorusuna, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz." diyerek cevap vermişti.

Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın "aynı" sorusuna, "YPG'nin terör örgütü olduğunu, PKK'nın yan kuruluşu olduğunu herkes biliyor." diyerek karşılık verdi.